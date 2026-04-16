Μητσοτάκης για Μυλωνάκη: «Δολοφονικός βούρκος - Έχει φτάσει ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του»

Με δριμεία επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και συνολικώς την αντιπολίτευση, η οποία, όπως είπε, ανασύρει αφορμές διχασμού και παραμένει κολλημένη σε συνθήματα του χθες, την ώρα που το ζητούμενο είναι η ενότητα, άρχισε την παρέμβασή του από βήματος Ολομέλειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται πως σήμερα, Πέμπτη (16/4), διεξάγεται η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα». Την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, είχε ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε προσωπικό τόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι από βήματος, μιλώντας για «δολοφονικό βούρκο» και «ζούγκλα αθλιότητας», με αφορμή τη στοχοποίηση του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Έχετε αναρωτηθεί εσείς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, το ψυχολογικό βάρος που σηκώνουν όσοι γίνονται αποδέκτες αυτών των αθλιοτήτων και να φτάσει σήμερα αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του;», τόνισε ο πρωθυπουργός, δείχνοντας στο Σώμα το επίμαχο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Documento» προ δυο εβδομάδων.

«Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού δημοσιεύθηκε το πρωτοσέλιδο. Είναι σκληρός άνθρωπος, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, καθώς θα έπρεπε να αποδείξει ότι αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και το απέδειξε με την ανάρτηση που έκανε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Ναι κύριε Φάμελλε. To ίδιο Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα και μόνο σκοπό, για να διαλύσει την οικογένειά μου και να έχετε εσείς πολιτικό όφελος. Για να χτυπηθώ εγώ η οικογένεια μου, η παράταξη τα παιδιά μας, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός σε οξείς τόνους.

Νομοθετική πρωτοβουλία για να επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα

Νομοθετική διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα θα επιταχύνονται και οι εκκαθαρίσεις να γίνονται πιο γρήγορα, προανήγγειλε από βήματος της Βουλής ο πρωθυπουργός.

«Πριν εκστομίσετε κατηγορίες, η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή, αλλά είναι ο γρήγορος δρόμος για τη δικαίωση. Πριν μιλήσετε για πλειοψηφία υποδίκων, κοιταχτείτε καλύτερα στις δικές σας Κοινοβουλευτικές Ομάδες, ως μειοψηφία υποδίκων. Δεν είναι βουλευτές της ΝΔ οι περισσότεροι βουλευτές που έχει αρθεί η ασυλία τους», υποστήριξε, λέγοντας σε κάθε περίπτωση πως άλλο η αποδεδειγμένη παρανομία και άλλο το ενδιαφέρον για τον πολίτη.

Σεβαστή η ευρωπαϊκή εισαγγελία, αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις

Αναφερόμενος στις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι «σεβαστή» και «κάνει τη δουλειά της», ωστόσο «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, όπως και επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα», όπως σχολίασε δηκτικά.

Σε αυτό το φόντο, ο πρωθυπουργός ζήτησε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, με ταχύτητα, να προχωρήσει στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων, ώστε να αποδειχθεί έμπρακτα η ουδετερότητά της.

«Δεν θα επιτρέψω να ναρκοθετηθεί η δράση της ΕΥΠ»

Αναφερόμενος στο θέμα των παρακολουθήσεων, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για α λα καρτ αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης, τονίζοντας πως σε κάθε περίπτωση η υπόθεση ερευνάται από τη Δικαιοσύνη.

«Δεν θα επιτρέψω να υπονομευτεί το έργο της ΕΥΠ, η οποία μέρα νύχτα συνδράμει στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής. Σήμερα η δράση της είναι κρίσιμης σημασίας στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας. Κάποιοι να αντιληφθούν ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πολλές επιτυχίες οι οποίες πρέπει να μένουν κρυφές», ανέφερε, λέγοντας πως δεν θα επιτρέψει να ναρκοθετηθεί η δράση της ΕΥΠ από «ανεύθυνες συζητήσεις» οι οποίες «μπαίνουν εμπόδιο» στη συνεργασία με άλλες χώρες και ενίοτε μετατρέπονται σε «αντεθνικό επιχείρημα δυνάμεων εκτός συνόρων».

«Όταν ζητούμενο είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του ευχόμενος θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. «Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και θα είναι σύντομα κοντά μας», ανέφερε.

Ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προθυμία του να αναβληθεί η συζήτηση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν από την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έκρινε επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και γενικότερα στην αντιπολίτευση, επισήμανε πως «όταν ζητούμενο είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Όταν η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά και προοπτική στο αύριο, εσείς μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σε μία εποχή που η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται αδυνατούμε να διακρίνουμε τα μεγάλα και σοβαρά, από τα μικρότερα και λιγότερο σημαντικά».

«Αναμασάτε το παρελθόν, ενώ ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του Κράτους Δικαίου αλλά για όσα συμβαίνουν στο Ιράν, τον Λίβανο, την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, τις συνέπειες της κρίσης στην οικονομία και πως θα αντιμετωπιστούν. Αντί να συζητάμε για την ακρίβεια και τα καύσιμα, μιλάμε για παλιές και έωλες κατηγορίες που έχουν διαψευστεί και κριθεί», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως ενώ οι κινδυνοι πληθαίνουν γύρω μας και η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται, η αντιπολίτευση επιλέγει τη «στενή μικροκομματική ματιά».

«Φέρεστε λες και πρώτη φορά ανακαλύψατε τα ρουσφέτια. Ξεκίνησαν το 2019 μάλλον κατά το ΠΑΣΟΚ, ας γελάσω», ανέφερε μάλιστα, απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον απόηχο των εξελίξεων με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πιστεύετε πως στα τραπέζια του Πάσχα συζητούσαν για τα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα;»

Ο ίδιος έριξε το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη και με φόντο τις ανακοινώσεις για το μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους. «Πιστεύετε πως στα τραπέζια του Πάσχα συζητούσαν για τα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα; Συζητούσαν για τα παιδιά που είναι κολλημένα στο κινητό! Είστε τόσο εκτός κοινωνίας που δεν βρήκατα μία λέξη να πείτε για τις σημαντικές πρωτοβουλίες!», όπως είπε δηκτικά.

Όσον αφορά στα ζητήματα του Κράτους Δικαίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, επικαλούμενος πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, πως η χώρα μας προοδεύει, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για «πολιτική σκοπιμότητα» και «φτηνές κατηγορίες».

Ανδρουλάκης: «Παραιτηθείτε για να αναπνεύσει η χώρα»

Σκληρή επίθεση σε τρία μέτωπα, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και υπόθεση Λαζαρίδη, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σηκώνοντας το γάντι που του έριξε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τον ως «αρχιτέκτονα της τοξικότητας», στη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή σήμερα Πέμπτη (16/4).

«Μας είπε ο πρωθυπουργός πως είμαστε όλοι τοξικοί και πως αυτός είναι ο φάρος του ορθού λόγου, του ρεαλισμού και του πολιτισμού στο Κοινοβούλιο», ανέφερε αρχικώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Μιλάτε εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε μένα; Ήμουν το πρώτο κρούσμα του Predator στις Βρυξέλλες και το κατήγγειλα αμέσως και από την επόμενη ώρα στελέχη της ΝΔ και φιλικά σας media μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας και της Αρμενίας, για ενδοοικογενειακές βίες και άλλες αθλιότητες! Μιλάτε εσείς; Ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας! Εσείς είστε το παρακράτος», όπως είπε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Φάμελλος: Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας

Κάλεσμα στο ΠΑΣΟΚ ώστε να καταθέσουν από κοινού πρόταση δυσπιστίας (δεδομένου ότι απαιτούνται 50 υπογραφές) απηύθυνε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως η ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων είναι να οδηγήσουν την κυβέρνηση σε παραίτηση και την χώρα σε εκλογές.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι δεν το εξέλεξε ο λαός σε αυτή τη θέση. Ρωτάμε λοιπόν: Θα αξιοποιήσει αυτόν τον ρόλο ή θα περιοριστεί σε δηλώσεις και καταγγελίες; Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας», υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση που καλύπτει τους απατεώνες και τους κλέφτες και στη συνέχεια κατηγορεί εμάς για τοξικότητα!», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση, στον απόηχο των εξελίξεων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις παρακολουθήσεις.

«Τα βρήκαν σκούρα και επιτίθενται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Πάρτε θέση κύριε Μητσοτάκη! Συμφωνείτε με την επίθεση του Γεωργιάδη στην κυρία Κοβέσι;», ανέφερε, ενώ όσον αφορά στις υποκλοπές, υποστήριξε πως «δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη». Ταυτοχρόνως, υποστήριξε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από την πρώτη στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο Σωκράτης Φάμελλος άρχισε την ομιλία του με ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη.

Κουτσούμπας: Εδώ ισχύει απόλυτα το «Αυτοί είστε»

«Φάγατε, φάγατε, φάγατε… Εδώ ισχύει απόλυτα το "Αυτοί είστε"!», ανέφερε από βήματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, στον απόηχο των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας πως ήταν εν γνώσει του πρωθυπουργού «όλη αυτή η φάμπρικα παρανομιών και πελατειακών σχέσεων».

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να κρυφτούν, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τα πολιτικά εγκλήματα. Δεν σας σώζει πλέον κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Ούτε παραιτήσεις, ούτε ανασχηματισμοί, με τους οποίους μάλιστα επιβραβεύετε στελέχη σας, σαν τον κύριο Λαζαρίδη. Ο οποίος, το πτυχίο που σίγουρα έχει είναι στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον αντικομμουνισμό», όπως σχολίασε με νόημα ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Πέρκα: Χυδαιότητα Μητσοτάκη να εργαλοποιεί το πρόβλημα υγείας του Μυλωνάκη

Για «χυδαία εργαλειοποίηση της περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη», κατηγόρησε τον πρωθυπουργό η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Αφότου ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, η Πέτη Πέρκα υποστήριξε πως είναι «χυδαιότητα» εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη να «εργαλειοποίησει» το πρόβλημα υγείας του «για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση και να πάρει το χειροκρότημα από τους βουλευτές του».

«Και η σύζυγος του κυρίου Μυλωνάκη, η Τίνα Μεσσαροπούλου, παρακολουθούνταν από το Predator. Και αυτό πίεση συνιστά. Όταν τα τρολ της ΝΔ σκυλεύουν την αντιπολίτευση, τότε είναι όλα καλά;», ανέφερε η ίδια.

«Η απαίτηση του λαού για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ελευθερίες επιβάλλει την απόδοση των βαριών ευθυνών στη σημερινή κυβέρνηση», υποστήριξε η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, προσθέτοντας πως «η απαξίωση του Συντάγματος από την κυβέρνηση σημαίνει ότι το πολίτευμα λειτουργεί χωρίς θεμελιώδεις αρχές, χωρίς θεσμικά αντίβαρα».

Βελόπουλος: Εμείς δεν έχουμε οικογένειες;

«Δεν ήταν τοξικότητα όταν η ΝΔ με έλεγε ψεκασμένο και σαχλαμάρα; Εμάς δεν μας στοχοποιούσε; Εμείς δεν έχουμε οικογένειες; Κάτω τα χέρια από τις οικογένειές μας, μαζέψτε τα τρολ σας», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας προσφυγή στην κάλπη ώστε «να ανατείλει το καινούριο, η Ελληνική Λύση», η οποία, όπως είπε, «αξίζει να κυβερνήσει».

Αναφερόμενος στην υπόθεση Λαζαρίδη, υποστήριξε πως έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή, σχολίασε ωστόσο πως η «ανύπαρκτη» αντιπολίτευση «έπεσε στην παγίδα» και ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα, την ώρα που πεινάει ο λαός.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, με προσωπικές βολές στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Τον Ράμμο θα τον ξαναξήλωνα, καλά έκανα! Εμείς δεν είμαστε δεκανίκι της ΝΔ. Είστε λίγος για να είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορεί να είναι άσχετος, αλλά όχι να είναι εθνικά επικίνδυνος. Και θέλει και να κυβερνήσει τρομάρα του, ο από καραμπόλα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο μικρομεγαλισμός του δεν έχει όριο», υποστήριξε.

Νατσιός: Κυβέρνηση ρουσφετιού

Για «αυτολιβάνισμα» κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο Δημήτρης Νατσιός. «Σας έπιασε τώρα ο καημός για το τι συζητούσε ο κόσμος στα τραπέζια του Πάσχα. Σίγουρα δεν συζητούσε για εσάς, για τα προβλήματα των σπιτιών τους, των παιδιών τους συζητούσαν», υποστήριξε.

«Είστε κυβέρνηση του ρουσφετιού. Έχετε αριστεία στην ατιμία και στην συγκάλυψη, με το πτυχίο από το “ΙΕΚ Μητσοτάκης”. Έχετε καταστήσει το όνομα της ΝΔ συνώνυμο με τη δυσωδία», ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή στην κάλπη.