Παραμένει στη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλεύεται και σήμερα, Πέμπτη 16/04 στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (15/04).
Αναλυτικά, στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο αναφέρονται τα εξής:
«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».
Υποβλήθηκε την Τετάρτη σε εμβολισμό
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, υπεβλήθη χθες το μεσημέρι σε εμβολισμό στον αγγειογράφο του «Ευαγγελισμού», προκειμένου οι θεράποντες γιατροί να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ο ασθενής να εκδηλώσει δεύτερη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.
Η ανησυχία στους συγγενείς, φίλους αλλά και συναδέλφους του παραμένει, με μέλη της κυβέρνησης να δίνουν και σήμερα το «παρών» στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ειδικότερα, από νωρίς το πρωί βρέθηκε στον Ευαγγελισμό ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος καλαφάτης, ενώ στις 10:30 έφτασαν στο νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και η Ειρήνη Αγαπηδάκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη— Flash.gr (@flashgrofficial) April 16, 2026
