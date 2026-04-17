Παραμένει διασωληνωμένος ο Γιώργος Μυλωνάκης - Σε 10 μέρες οι πρώτες εκτιμήσεις για την υγεία του

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (15/4) και την επιτυχημένη επέμβαση για το ανεύρυσμα που εντοπίστηκε στον εγκέφαλό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», ανέφερε το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

«Το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί»

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Η ανησυχία στους συγγενείς, φίλους αλλά και συναδέλφους του παραμένει, με μέλη της κυβέρνησης να δίνουν καθημερινά το «παρών» στο νοσοκομείο. Ειδικότερα, χθες, Πέμπτη, από νωρίς το πρωί βρέθηκε στον Ευαγγελισμό ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ενώ στο νοσοκομείο βρέθηκαν και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.