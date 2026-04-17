Στον «Ευαγγελισμό» ο Μητσοτάκης για Μαρέβα και Μυλωνάκη - Παραμένει διασωληνωμένος ο υφυπουργός

Παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με την ιατρική του κατάσταση να εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, σύμφωνα με πληροφορίες.



Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, χωρίς να προχωρούν σε εκτιμήσεις για την πορεία του, καθώς η κατάστασή του παραμένει βαρύτατη και θα χρειαστεί να περάσουν μερικές ακόμη ημέρες για να βγουν πιο ασφαλή συμπεράσματα από την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί.



Διπλή επίσκεψη Μητσοτάκη

Στο πλευρό του βρέθηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τον «Ευαγγελισμό» την Παρασκευή (17/4) το απόγευμα. Ωστόσο, η επίσκεψη του πρωθυπουργού ήταν διπλή: πήγε στο νοσοκομείο των Αθηνών για να βρεθεί και στο πλευρό της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι, η οποία είχε μία σύντομη νοσηλεία λόγω στομαχικών διαταραχών στη Λάρισα αλλά με την επιστροφή της στην Αθήνα μετέβη στο «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύεται όπως αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα ο FLASH. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε στο νοσοκομείο πάνω από μιάμιση ώρα και αποχώρησε λίγο πριν από τις 21:00.

Η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας του. Το νεότερο ανακοινωθέν των γιατρών, που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής, αναφέρει: «Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».



Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες έχει ξεκινήσει η σταδιακή και προσεκτική μείωση των φαρμάκων καταστολής. Πρόκειται για μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει, καθώς επιχειρείται να αξιολογηθεί η λειτουργία των νευρώνων του εγκεφάλου, η νευρολογική εικόνα του ασθενούς, αλλά και το επίπεδο συνείδησης και η ανταπόκρισή σε εξωτερικά ερεθίσματα.