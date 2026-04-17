Από την Λάρισα και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλεύεται η Μαρέβα Μητσοτάκη

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, μετέβη εσπευσμένα την Παρασκευή 17/4 η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά κρίθηκε απαραίτητη καθώς η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία με πόνους στο γαστρεντερικό.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η άμεση μετάβασή της στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων.

Από τους γιατρούς εκτιμήθηκε πως η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Αφού ολοκληρώθηκε ο απαραίτητος έλεγχος και οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως είναι καλά, η κ. Μητσοτάκη αποχώρησε από το ΙΑΣΩ και έχει επιστρέψει στην Αθήνα.

Όμως με την επιστροφή της στην Αθήνα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, μετέβη στον Ευαγγελισμό, για να συνεχίσει τις εξετάσεις όπου και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται.