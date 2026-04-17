Από την Λάρισα και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλεύεται η Μαρέβα Μητσοτάκη
Η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε μία σύντομη νοσηλεία λόγω στομαχικών διαταραχών στη Λάρισα αλλά με την επιστροφή της στην Αθήνα μετέβη στο Ευαγγελισμό όπου νοσηλεύεται.
Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, μετέβη εσπευσμένα την Παρασκευή 17/4 η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά κρίθηκε απαραίτητη καθώς η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία με πόνους στο γαστρεντερικό.
Για καθαρά προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η άμεση μετάβασή της στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων.
Από τους γιατρούς εκτιμήθηκε πως η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Αφού ολοκληρώθηκε ο απαραίτητος έλεγχος και οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως είναι καλά, η κ. Μητσοτάκη αποχώρησε από το ΙΑΣΩ και έχει επιστρέψει στην Αθήνα.
Όμως με την επιστροφή της στην Αθήνα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, μετέβη στον Ευαγγελισμό, για να συνεχίσει τις εξετάσεις όπου και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται.