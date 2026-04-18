Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη - Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σε επιτυχημένη επέμβαση λαπαροτομίας υποβλήθηκε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι θεράποντες ιατροί, η Μαρέβα Μητσοτάκη εισήχθη χθες Παρασκευή 917/4) στον Ευαγγελισμό με έντονο πόνο στην κοιλιά. Υποβλήθηκε με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.

Αναλυτικά, στο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε στις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) αναφέρεται:

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη , εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».

Το χρονικό της αδιαθεσίας της Μαρέβας Μητσοτάκη

Όπως είχε αποκαλύψει χθες ο FLASH, η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε μεταβεί εσπευσμένα την Παρασκευή (17/4) στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά κρίθηκε απαραίτητη καθώς η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία με πόνους στο γαστρεντερικό.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η άμεση μετάβασή της στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων.

Από τους γιατρούς εκτιμήθηκε πως η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Αφού ολοκληρώθηκε ο απαραίτητος έλεγχος και οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως είναι καλά, η κ. Μητσοτάκη αποχώρησε από το ΙΑΣΩ και επέστρεψε στην Αθήνα.

Όμως με την επιστροφή της στην Αθήνα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, μετέβη στον Ευαγγελισμό, για να συνεχίσει τις εξετάσεις όπου και τελικά, όπως έγινε γνωστό, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη λαπαροτομία.