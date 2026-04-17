Η πρώτη ανάρτηση Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη - Η ομιλία Μητσοτάκη και το... Documento

Στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη προχώρησε η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου. Τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Απριλίου, η δημοσιογράφος προχώρησε σε ένα Instagram story, δημοσιεύοντας απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή.

Στο βίντεο ο πρωθυπουργός έδειξε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento, λέγοντας: «Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. «Σοκ και δέος με Μυλωνάκη, φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδόσταυρων, φέρεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού να μιλάει για διάφορα ζητήματα για το πώς θα καλυφθεί μία υπόθεση απίστευτη με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα» και συνέχισε εμφανώς φορτισμένος:

«Είδα τον Γιώργο τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και τα κατάφερε. Έχετε αναλογιστεί το ψυχολογικό βάρος στο οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλιότητες;».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται από το πρώτο λεπτό στο πλευρό του συζύγου της, καθώς μόλις ενημερώθηκε για το λιποθυμικό επεισόδιο αποχώρησε εκτάκτως από το πλατό της εκπομπής «Happy Day», όπου συμμετέχει.