Παραμένει στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη η Τίνα Μεσσαροπούλου - Το μήνυμα της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο Γιώργος Μυλωνάκης με τη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου να παραμένει στο πλευρό του.

Το πρωί της Παρασκευής (17/4) η γνωστή δημοσιογράφος δεν βρέθηκε και πάλι στο πάνελ της πρωινής εκπομπής «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται on air στην απουσία της συνεργάτιδάς της, εξηγώντας πως η θέση της αυτή τη στιγμή είναι δίπλα στον σύζυγό της.

«Η Τίνα ούτε σήμερα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή δίπλα στον σύζυγό της. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του και εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια της εκπομπής «Happy Day» βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της φίλης και συνεργάτιδάς της, Τίνας Μεσσαροπούλου, καθώς έδωσε το «παρών» στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» το πρωί της Τετάρτης (15/4) για να στηρίξει τη σύζυγο του υφυπουργού Επικρατείας.

Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τους γιατρούς, η εικόνα της υγείας του παραμένει σταθερή, χωρίς περαιτέρω επιδείνωση.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν των γιατρών του Ευαγγελισμού.