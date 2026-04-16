Γιώργος Μυλωνάκης: Οι εφιαλτικές πρώτες ώρες στο Μαξίμου

Όλα έγιναν μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και λίγα λεπτά αφότου ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε μιλήσει στον πρωινό καφέ για τη σημερινή μάχη στη βουλή με την αντιπολίτευση για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς κτλ.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ χάνει τις αισθήσεις του και αμέσως άπαντες αντιλαμβάνονται πως δεν επρόκειτο για μια απλή αδιαθεσία.

Η ακαριαία απόφαση να μεταφερθεί στον «Ευαγγελισμό» - που βρίσκεται μία ανάσα από το Μέγαρο Μαξίμου - ίσως τελικά αποδειχθεί κάτι παραπάνω από κομβική για τον κ. Μυλωνάκη.

Η αλήθεια είναι πως τις πρώτες ώρες και ενώ δεν υπήρχε ιατρικό ανακοινωθέν - απόφαση όχι τυχαία αφού οι γιατροί συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες στην αντιμετώπιση του ανευρύσματος λόγω της μεγάλης αιμορραγίας - οι περισσότεροι από τους κυβερνητικούς ήταν κάτι παραπάνω από τρομαγμένοι και ανήμποροι να δώσουν την παραμικρή πληροφορία ή εκτίμηση για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

Και όσοι είδαν προσεκτικά την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν βγήκε από τον «Ευαγγελισμό» στην πρώτη επίσκεψή του το πρωί, ανησύχησαν ακόμη περισσότερο.

Ο γιατρός που τέθηκε επικεφαλής της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε ο κ. Μυλωνάκης και έκανε τον εμβολισμό του αγγείου, είναι ο Ευτύχης Αρχοντάκης, με καταγωγή από τα Χανιά, που προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 2007 στον «Ερυθρό Σταυρό» και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας με ειδίκευση στην επεμβατική νευροακτινολογία.

Μετά από την επέμβαση για την οποία ο γιατρός δήλωσε (ΑΝΤ1) ικανοποιημένος και έπειτα από τις επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους, τα κυβερνητικά στελέχη άρχισαν να νιώθουν μια μεγαλύτερη αισιοδοξία που ωστόσο όλοι όσοι γνωρίζουν τη σοβαρότητα του επεισοδίου που είχε ο κ. Μυλωνάκης επιμένουν πως είναι δύσκολες και εξίσου κρίσιμες οι επόμενες ώρες και ημέρες.

Από τη στιγμή του ιατρικού ανακοινωθέντος και μετά άρχισαν σταδιακά να φθάνουν οι περισσότεροι υπουργοί στο νοσοκομείο. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε δυο φορές. Μια το πρωί και μια το απόγευμα.

Η περίπτωση του Γιώργου Μυλωνάκη - με πρώτιστο ζητούμενο την υγεία του - είναι θέμα λίγου χρόνου να μας απασχολήσει και ως προς τις πολιτικές της προεκτάσεις.