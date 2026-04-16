Ανδρουλάκης: «Εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Βουλή» - «Παραιτηθείτε για να αναπνεύσει η χώρα»

Σκληρή επίθεση σε τρία μέτωπα, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και υπόθεση Λαζαρίδη, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σηκώνοντας το γάντι που του έριξε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τον ως «αρχιτέκτονα της τοξικότητας», στη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή σήμερα Πέμπτη (16/4).

«Μας είπε ο πρωθυπουργός πως είμαστε όλοι τοξικοί και πως αυτός είναι ο φάρος του ορθού λόγου, του ρεαλισμού και του πολιτισμού στο Κοινοβούλιο», ανέφερε αρχικώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Μιλάτε εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε μένα; Ήμουν το πρώτο κρούσμα του Predator στις Βρυξέλλες και το κατήγγειλα αμέσως και από την επόμενη ώρα στελέχη της ΝΔ και φιλικά σας media μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας και της Αρμενίας, για ενδοοικογενειακές βίες και άλλες αθλιότητες! Μιλάτε εσείς; Ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας! Εσείς είστε το παρακράτος», όπως είπε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Μονόδρομος οι εκλογές»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε μάλιστα εκ νέου την άμεση προσφυγή στην κάλπη. «Έχετε φτάσει τη χώρα στο έσχατο σημείο παρακμής, τους ανασχηματισμούς να τους αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις πολιτικές εξελίξεις να τις καθορίζει ο κ. Ντίλιαν! Πλέον μονόδρομος για να αναπνεύσει η χώρα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές», όπως είπε.

Με οξεία ρητορική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε πως η «απροθυμία» του να ασχοληθεί με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αποδεικνύει πως «εκείνος βρίσκεται από πίσω», καταγγέλλοντας ταυτοχρόνως πως ΕΥΠ και Predator «πήγαιναν χέρι χέρι».

«Θυμηθείτε τον όρκο σας και γενναία πάρτε αποφάσεις. Ως τι θέλετε να μείνετε στην ιστορία; Ως ο Έλληνας Νίξον ή ως ο Έλληνας Όρμπαν; Εσείς θα επιλέξετε», όπως είπε, διερωτώμενος για ποιο λόγο ο πρωθυπουργός δεν κάνει αγωγή στον Ταλ Ντίλιαν που δήλωσε ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις.

«Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

Αναφερόμενος στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «κάνατε τη Βουλή εξοχικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», καθώς και πως «οι δήθεν ευρωπαϊστές γίνονται αντιευρωπαϊστές επειδή θίγονται οι καρέκλες και γίνονται τιμωροί», όπως είπε «καρφώνοντας» τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει μόλις φύγετε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου, με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι και θα ελεγχθεί η σύμβαση», τόνισε.

«Προσωπικό ρουσφέτι ο Λαζαρίδης»

Όσον αφορά στον Μακάριο Λαζαρίδη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «προσωπικό ρουσφέτι του πρωθυπουργού», κατήγγειλε πως η νέα του δήλωση συνιστά «ομολογία ενοχής», καθώς όπως είπε «πληρώνονταν παρανόμως από τους φόρους του ελληνικού λαού».

Σημειωτέον πως ο Νίκος Ανδρουλάκης άρχισε την ομιλία του ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη.