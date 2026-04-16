Απρόοπτο στη Βουλή: Τέσσερις διαδηλώτριες μπήκαν στο προαύλιο - Γιατί διαμαρτύρονται

Ένα απρόοπτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα, Πέμπτη (16/4) στη Βουλή καθώς τέσσερις γυναίκες μπήκαν για να διαδηλώσουν στο προαύλιο του Κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, στο προαύλιο του Κοινοβουλίου βρίσκονται αυτή την ώρα τέσσερις γυναίκες, οι οποίες διαμαρτύρονται για την κατάληψη στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, ενώ αποπειράθηκαν να σηκώσουν και πανό.

Βρίσκονται στην είσοδο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας ενώ στο σημείο βρίσκονται και οι Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νάσος Ηλιόπουλος.

Οι τέσσερις γυναίκες κάθονται στο έδαφος δίπλα από το φυλάκιο στην είσοδο του προαυλίου και συζητούν με τους βουλευτές.

❗️ΤΩΡΑ παρέμβαση στη Βουλή από την Κοινότητα των Προσφυγικών ταυτόχρονα με συζήτηση για το Κράτους Δικαίου



Το "Κράτος Δικαίου" αφήνει απεργό πείνας να πεθάνει



Σημειώνεται πως σήμερα, Πέμπτη (16/4), διεξάγεται η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, είχε ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.