Ανδρουλάκης στη Βουλή: Σφυροκόπημα για τα σκάνδαλα, κάλπες και το βλέμμα στον Τσίπρα

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν τη στιγμή μια μεγάλη διπλή ευκαιρία: Αφ’ ενός για να κορυφωθεί η πίεση προς την κυβέρνηση, η οποία πιστεύουν ότι βρίσκεται σε δεινή πολιτική θέση μετά το ξέσπασμα σειράς σκανδάλων με πιο πρόσφατο τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΙΙ. Αλλά και λόγω της υπόθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη -όπως λένε αρμόδια στελέχη στον FLASH- αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα των πρωθυπουργικών πονοκεφάλων το τελευταίο διάστημα.

Κατά τις εκτιμήσεις των συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση βρίσκεται σε περιδίνηση και σε τροχιά φθοράς και δύσκολα θα ανακάμψει. Για το λόγο αυτό, προκρίνουν την παρούσα συγκυρία ως ιδανική για μια εφ’ όλης της ύλης αποδόμηση του πρωθυπουργού και του θεσμικού μεταρρυθμιστικού προφίλ που επί χρόνια φιλοτεχνεί και κατά το ΠΑΣΟΚ είναι μια «τεράστια απάτη».

Αφ’ ετέρου για να αναδειχθεί μέσω της αντιπαράθεσης που -είναι απολύτως βέβαιο ότι- θα προκληθεί ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η διαφορετική τους προσέγγιση για ευρύτερα ζητήματα που σχετίζονται με την διακυβέρνηση του τόπου και οι αντικρουόμενες μεταξύ τους σχολές σκέψης. Θεσμική οδός για τον κ. Ανδρουλάκη, θεσμική παρακμή για τον κ. Μητσοτάκη σύμφωνα με το επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που είναι σαφές ότι επενδύει στο δίπολο και στον δικομματισμό, πριν προλάβει να κάνει την (επαν)εμφάνισή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Επί της ουσίας, εκείνο που θα επιχειρήσει να πετύχει ο Νίκος Ανδρουλάκης με τις σημερινές παρεμβάσεις του είναι να ταυτίσει τον πρωθυπουργό με τα φαινόμενα ρουσφετολογίας, διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν ενσκήψει επί των ημερών του, αποκρούοντας την επιχειρηματολογία που εικάζεται βασίμως ότι θα αναπτύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί διαχρονικών παθογενειών και τολμηρών τομών που πρέπει να γίνουν με το «βαθύ κράτος».

Όπως εξάλλου έχει ήδη υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ και θα επαναλάβει ο πρόεδρος του «τα σκάνδαλα δεν είναι σκάνδαλα κάποιου απρόσωπου "βαθέος κράτους", όπως επιχειρεί να πείσει ο μηχανισμός προπαγάνδας της Ν.Δ. Είναι σκάνδαλα μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας που οικοδομήθηκε εξ αρχής για να εξυπηρετήσει τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έλαβαν χώρα στην προσπάθεια να ιδρυθεί ένα ιδιότυπο μονοκομματικό προσωπικό κράτος. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν. Έρχεται η ώρα της αλήθειας».

«Πρέπει να φύγετε»

Οι τελευταίες αυτές φράσεις ισοδυναμούν με το αίτημα για εκλογές που θα διατυπώσει εκ νέου ευθέως ο Νίκος Ανδρουλάκης και μάλιστα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, αφού όπως πληροφορείται έγκυρα ο FLASH θα τονίσει ότι οι εκλογές είναι μονόδρομος.

«Είστε σε αποδρομή, πρέπει να φύγετε», αναμένεται να πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η παράταση της παραμονής της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξουσία «επιτείνει τα αδιέξοδα για την κοινωνία και επιταχύνει την κούρσα της σήψης». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα κατηγορήσει επίσης τον πρωθυπουργό για χειραγώγηση των θεσμών, επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και fake αριστεία, ενώ αναπαράγοντας τον ισχυρισμό του Ταλ Ντιλιαν περί «εκβιαζόμενου πρωθυπουργού» θα τον καλέσει να απαντήσει, είτε διαψεύδοντας είτε επιβεβαιώνοντας τον καταδικασμένο από την ελληνική δικαιοσύνη πρώην απόστρατο Ισραηλινό και όσα έχει πει για τη χρήση του Predator.