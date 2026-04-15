Δεν ζήτησε αναβολή

Δεν θέλει και πολύ να γίνει παρεξήγηση και να παρερμηνευτούν προθέσεις και διαθέσεις και κάτι τέτοιο πήγε προς στιγμήν να γίνει χθες για το θέμα της σημερινής προ ημερησίας που θα διεξαχθεί κανονικά. Μετά τη δυσάρεστη είδηση με το ανεύρυσμα του Γιώργου Μυλωνάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού και να μάθει τι μέλλει γενέσθαι με τη συζήτηση.

Θέλοντας να είναι ανθρώπινος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στον κ. Κακλαμάνη ότι αν ο κ. Μητσοτάκης δεν αισθάνεται καλά ψυχολογικά λόγω του σοβαρού συμβάντος με τον κ. Μυλωνάκη, ο ίδιος δεν θα στυλώσει τα πόδια για τη διεξαγωγή της.



Όπως μετέφεραν συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, δεν επιθυμούσε σε καμία περίπτωση αναβολή, εκτός αν η κυβέρνηση το ζητούσε. Τελικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η διαδικασία θα γίνει και αυτό που έμεινε ήταν ο πολιτικός πολιτισμός, παρά το πολωμένο και συγκρουσιακό κλίμα.

