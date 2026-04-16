Πώς τελειώνει η γκρίνια στην Κ.Ο; Με έναν ανασχηματισμό (υφυπουργών)

Μπορεί ο πρόσφατος εξαιρετικά περιορισμένος είναι η αλήθεια ανασχηματισμός εξ αιτίας των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην είναι ο τελευταίος της δεύτερης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Δεν αποκλείεται είναι η απάντηση καλά πληροφορημένων κυβερνητικών πηγών στη στήλη. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κυβερνητικά στελέχη είχαν αφήσει να εννοηθεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέταζε έναν τελευταίο γύρο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα εστιασμένο κατά μείζονα λόγο σε ένα σημαντικό rotation σε επίπεδο Υφυπουργών.

Καθώς κατακάθεται η…σκόνη από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή τους διάσταση, το σενάριο ενός τελευταίου ανασχηματισμού είτε στις αρχές καλοκαιριού, είτε αρχές Σεπτεμβρίου επανέρχεται κατά πληροφορίες στις κλειστές συσκέψεις στην Ηρώδου Αττικού. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα δεδομένα είναι κατά τι διαφοροποιημένα:

πρώτον, το «σκανάρισμα» στην «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα θα πρέπει να είναι εξονυχιστικό υπό την απειλή νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεύτερον, ο πρωθυπουργός θα αξιολογήσει σε ουδέτερο χρόνο το συνολικότερο χειρισμό ακόμη μιας κρίσης, όπως η πρόσφατη σε σχέση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Πρόσωπο, που γνωρίζει άριστα το κυβερνητικό παρασκήνιο επισημαίνει στη στήλη ακόμη μία σημαντική διάσταση: ο επερχόμενος; ανασχηματισμός μπορεί να λειτουργήσει ως ένα βαθμό τουλάχιστον κατευναστικά, καθώς σημαντικό τμήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ φέρεται σφόδρα δυσαρεστημένη από τον κεντρικό χειρισμό στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμη ένα ερώτημα είναι κατά πόσον συνδέονται οι κυοφορούμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με το χρόνο των εκλογών. Επ' αυτού οι απόψεις διίστανται.

Υπάρχουν στελέχη, που υποστηρίζουν ότι πιθανός ανασχηματισμός το Μάιο ανοίγει το εκλογικό παράθυρο για την περίοδο αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι ανασχηματισμός προς το τέλος του καλοκαιριού ή στις αρχές του Φθινοπώρου θα επιβεβαιώσει τη βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη να διενεργήσει εκλογές την Άνοιξη του 2027.