Κουτσούμπας στη Βουλή: Εδώ ισχύει απόλυτα το «Αυτοί είστε»

«Φάγατε, φάγατε, φάγατε… Εδώ ισχύει απόλυτα το "Αυτοί είστε"!», ανέφερε από βήματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, στον απόηχο των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας πως ήταν εν γνώσει του πρωθυπουργού «όλη αυτή η φάμπρικα παρανομιών και πελατειακών σχέσεων».

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να κρυφτούν, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τα πολιτικά εγκλήματα. Δεν σας σώζει πλέον κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Ούτε παραιτήσεις, ούτε ανασχηματισμοί, με τους οποίους μάλιστα επιβραβεύετε στελέχη σας, σαν τον κύριο Λαζαρίδη. Ο οποίος, το πτυχίο που σίγουρα έχει είναι στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον αντικομμουνισμό», όπως σχολίασε με νόημα ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Κουτσούμπας σε Ανδρουλάκη: Έλεος με το δούλεμα! Από πού ξεφύτρωσε το ΠΑΣΟΚ;

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στράφηκε και κατά του ΠΑΣΟΚ, καθώς αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη για την προ ημερησίας με επίκεντρο το Κράτος Δικαίου, τον ρώτησε: «Να σας ρωτήσω κάτι κ. Ανδρουλάκη; Από πού ξεφύτρωσε αλήθεια το ΠΑΣΟΚ; Θα μας τρελάνετε τώρα; Αυτά δεν κάνατε πριν μαζί με τη ΝΔ; Ποιος πετσόκοψε τον κατώτατο μισθό; Ποιος έκλεισε την ΕΡΤ μέσα σε ένα βράδυ; Ποιος έφερνε μνημόνια με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ να μην τα έχουν καν διαβάσει και τώρα μάλιστα να είναι αυτοί και στη ΝΔ;».

Κλιμακώνοντας την επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, ο γενικός γραμματέας διερωτήθηκε: «Πόσα σκάνδαλα στο παρελθόν είχαν τη σφραγίδα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ; Από τα εξοπλιστικά μέχρι τον εργατοπατέρα ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα, Παναγόπουλο; Έλεος, με το δούλεμα!», όπως είπε, απευθυνόμενος στα «πράσινα έδρανα», σχολιάζοντας πως ο ελληνικός λαός τα γνωρίζει όλα αυτά, εξ' ού και τα σημερινά αδιέξοδα της σοσιαλδημοκρατίας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του πως είναι αυτονόητες οι ευχές για γρήγορα περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη.