Πλεύρης: Γιατί ο Κουτσούμπας να μπορεί να τιμά τους αγώνες της Αριστεράς και εμείς οι Δεξιοί όχι;

Την ενόχλησή του για αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δήλωσή του ότι υπήρξαν πράξεις του ΚΚΕ που δεν ήταν υπέρ της πατρίδας, εξέφρασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ: «Το ΚΚΕ την Κυριακή πήγε στο Λιτόχωρο για την έναρξη του εμφυλίου, όπου μέλη του δημοκρατικού στρατού δολοφόνησαν αστυνομικούς σε ΑΤ και ξεκίνησε ο εμφύλιος και αυτό ο κ. Κουτσούμπας το τιμά. Εγώ, που ήμουν στην άλλη πλευρά, η παράταξή μου, σε αυτούς που αμύνθηκαν και κράτησαν τη χώρα ελεύθερη, δεν μπορώ να πω ότι δεν τιμώ αυτούς τους αγώνες; (σ.σ. του Δημοκρατικού Στρατού)».



«Για ποιο λόγο στην Ελλάδα του 2026 ο αριστερός μπορεί να τιμά τους αγώνες του και να μη θεωρείται εμφυλιοπολεμικό και να λένε ότι έχουν το δικαίωμα αυτό. Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν εμείς οι δεξιοί λέμε ότι θέλουμε να τιμήσουμε τους δικούς μας που και κέρδισαν και δικαιώθηκαν από την ιστορία, είναι εμφυλιοπολεμικό. Δηλαδή πρέπει να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς;» συνέχισε ο κ. Πλεύρης.



Όπως σημείωσε «το 2026 πρέπει να μιλάμε χωρίς πάθη αλλά όταν κάνουμε μια ιστορική συζήτηση ο καθένας θα τιμά τους δικούς του αγώνες. Δεν μπορεί η μια πλευρά να έχει την απαίτηση να τιμώνται τα πάντα λες και είναι ευαίσθητη ομάδα. Υπάρχει μια ιστορική διαδρομή και σε αυτή υπάρχουν πράξεις που δεν ήταν υπέρ της πατρίδας. Στον Εμφύλιο τι πρέπει να πω, ότι καλώς γινόταν το αιματοκύλισμα της πατρίδας και το παιδομάζωμα; Αν εγώ βγω και πω ότι είμαι δεξιός και θέλω να τιμήσω την Ελένη Γκατζογιάννη που εκτελέστηκε επειδή δεν ήθελε να δώσει τα παιδιά της στο παραπέτασμα είναι εμφυλιοπολεμικό;»