Αντίγραφα των ντοκουμέντων της Καισαριανής ζητά από τη Μενδώνη ο Κουτσούμπας

Επιστολή προς την υπουργό Πολιτισμού απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ζητώντας από τη Λίνα Μενδώνη να παραχωρηθεί στον Περισσό ψηφιακό αντίγραφο των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 πατριωτών στην Καισαριανή.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης των φωτογραφιών από το Υπουργείο Πολιτισμού, θεωρούμε ότι το επόμενο, αυτονόητο βήμα είναι η αξιοποίησή τους προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης και με τρόπο που να αρμόζει στη θυσία των εκτελεσμένων, μακρυά από την ιστορική παραχάραξη. Στο πλαίσιο αυτό κι ανεξάρτητα από τον Δημόσιο Φορέα που θα φιλοξενήσει τα πρωτότυπα αρχεία, απευθυνόμαστε με το αίτημα να παραχωρηθεί ψηφιακό αντίγραφο των δώδεκα (12) φωτογραφιών, που αποτυπώνουν την εκτέλεση της 1ης Μαΐου 1944 στην Καισαριανή στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, στο αρχείο της οποίας βρίσκονται ήδη σημειώματα, γράμματα κι άλλα προσωπικά αντικείμενα των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής» αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κουτσούμπας ζητώντας το ψηφιακό αντίγραφο των 200 φωτογραφιών «προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ιστορικής τεκμηρίωσης, τιμητικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δράσεων, που συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και γνώσης».