«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»: «Δώρο» για την επέτειο ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά

Ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», παρουσιάζεται στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, τιμώντας τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο των Μεσολογγιτών, κατά τη διάρκεια της επανάστασης.

EUROKINISSI

Το έργο «La Grèce sur les ruines de Missolonghi», δηλαδή «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», του Ευγένιου Ντελακρουά, εκτίθεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό. Παραχωρήθηκε στην Ελλάδα έως το Νοέμβριο του 2026.

Η μεταφορά του στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτιστική στιγμή για την περιοχή και την ελληνική ιστορία.

EUROKINISSI

EUROKINISSI

Επίσημη τελετή για την παρουσίαση

Σήμερα, σε ειδική συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρουσίασε το έργο στο κοινό. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, δίνοντας έμφαση στην ιστορική μνήμη και την τέχνη.

«Είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα και για το Μεσολόγγι, αλλά και για την πατρίδα μας, καθώς η έλευση ενός σημαντικού έργου τέχνης πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Όμως η έλευση ενός έργου τέχνης που συνδέεται με μια πολύ σημαντική επέτειο, με ένα oρόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αυτομάτως καθιστά το ίδιο το έργο με διαφορετικό συναισθηματικό και ιστορικό βάρος», δήλωσε η υπουργός Λίνα Μενδώνη, μεταξύ άλλων.

EUROKINISSI

Έργο με ιστορικό βάρος

Ο πίνακας αποτυπώνει τη δραματική περίοδο του 1826, όταν οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου έπεσαν ηρωικά, και αποτελεί σύμβολο της ελληνικής αντίστασης. Η έκθεση του έργου στο Ξενοκράτειο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδεθούν άμεσα με την ιστορική αφήγηση μέσω της τέχνης.