Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, τη σπουδαία Ελληνίδα ιστορικό και πρύτανη της Σορβόννης, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ακαδημαϊκή και πολιτιστική κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

«Μια μεγάλη Ελληνίδα που σημάδεψε την επιστήμη»

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε την Ελένη Αρβελέρ η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για μια σπουδαία προσωπικότητα που συνέδεσε το Βυζάντιο με την Αρχαία και τη Νεότερη ελληνική ιστορία.

«Με οδύνη και άφατη συγκίνηση πληροφορήθηκα την απώλεια της Ελένης Αρβελέρ, μιας μεγάλης Ελληνίδας, στο έργο της οποίας οφείλουμε τη σύνδεση του Βυζαντίου με την Αρχαία και Νεότερη ελληνική ιστορία. Μιας διανοούμενης με καίρια επίδραση στην επιστήμη και στα δημόσια πράγματα. Μιας από τις μεγαλύτερες και ολοκληρωμένες φυσιογνωμίες της σύγχρονης Ελλάδας. Ο μακρύς και άκρως δημιουργικός βίος της καθιστά την απώλειά της ακόμα μεγαλύτερη», αναφέρει η υπουργός στο συλλυπητήριο μήνυμά της.

Όπως σημειώνει, σημείο αναφοράς αποτελούν οι μελέτες της «Το Βυζάντιο και η θάλασσα» και «Η Πολιτική Ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας», έργα που ανανοηματοδότησαν σε ευρωπαϊκή κλίμακα το Βυζάντιο ως συνδετικό κρίκο μεταξύ αρχαιότητας και νεοελληνικών χρόνων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναζωογόνηση των Βυζαντινών σπουδών στη Δύση.

Η Λίνα Μενδώνη υπογραμμίζει ότι στο πρόσωπό της συνυπήρξαν η εμβριθής ιστορικός, η δημόσια διανοούμενη με καυστική αλλά δίκαιη παρέμβαση και η κορυφαία δημόσια λειτουργός, που αναδείχθηκε αντιπρύτανης και πρύτανης της Σορβόννη και της Ακαδημίας του Παρισιού, καθώς και πρόεδρος του Κέντρου Ζορζ Πομπιντού.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη μεταξύ τους συνεργασία από το 1999, χαρακτηρίζοντάς τη «όαση», ενώ σημειώνει τη συμβολή της ως Προέδρου του Εθνικού Θεάτρου, σε στενή συνεργασία με τον Νίκος Κούρκουλος, στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνώρισης του θεσμού.

«Στις δύσκολες ώρες στο Υπουργείο Πολιτισμού, στάθηκε πάντα αρωγός και παρούσα. Θα μας λείψει…», καταλήγει η υπουργός, εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους μαθητές και τους φίλους της, στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

«Η παρακαταθήκη της θα αποτελεί φάρο έμπνευσης»

Με ανάρτησή του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποχαιρέτησε την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, κάνοντας λόγο για μια σπουδαία πνευματική μορφή με διεθνές κύρος και διαχρονική προσφορά.

«Η Ελλάδα αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μια σπουδαία πνευματική μορφή με διεθνές κύρος και διαχρονική προσφορά. Η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία του Πανεπιστημίου της Σορβόννη άνοιξε δρόμους, όχι μόνο για τις γυναίκες στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για την ίδια την ελληνική επιστημονική παρουσία στο εξωτερικό», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Όπως επισημαίνει, με το έργο και τον λόγο της προέβαλε τον ελληνικό πολιτισμό πέρα από σύνορα, αποτελώντας «πρέσβειρα γνώσης και ήθους», ενώ παρέμεινε ενεργή έως τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

«Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ωστόσο, η παρακαταθήκη της, επιστημονική και ηθική, θα αποτελεί φάρο έμπνευσης για τις επόμενες γενιές», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Σπουδαία Ελληνίδα που διέγραψε μια ζηλευτή πορεία»

Ο Γιώργος Παπανδρέου τη χαρακτηρίζει «πνεύμα ατίθασο, ελεύθερο και φωνή δυνατή», εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.

«Είχα τη χαρά και την τιμή να τη γνωρίσω όταν ανέλαβε την πρυτανεία της Ακαδημίας των Παρισίων, κάνοντας όλους μας περήφανους», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός. «Η Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ διέγραψε μια ζηλευτή πορεία στους δρόμους της γνώσης, αφιερώθηκε στη διαμόρφωση νέων επιστημόνων με υψηλό δημοκρατικό φρόνημα και αντλούσε έμπνευση από τις φιλοσοφικές αναζητήσεις των αρχαίων Ελλήνων γύρω από τη δίκαιη κοινωνία και την ανθρώπινη ευδαιμονία».

Ο κ. Παπανδρέου επισημαίνει ότι η απώλειά της αφήνει μια μεγάλη ευθύνη: «Να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που θα αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο, με τους ίδιους τους Ευρωπαίους να έχουν τον πρώτο λόγο».

Χατζηδάκης: Θα μείνει αθάνατη στο μυαλό και τις καρδιές μας

«Έφυγε η πιο φωτισμένη ίσως, Ελληνίδα των τελευταίων δεκαετιών! Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η απώλεια της είναι μία σημαντική απώλεια για το έθνος μας», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη -Αρβελέρ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.



«Γνωστή διεθνώς επιστήμονας, διαπρεπής Βυζαντινολόγος και η πρώτη γυναίκα Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Με κοφτερό πνεύμα ακόμα και στα 99 της χρόνια και με τεράστια συμβολή στην ανάδειξη παγκοσμίως της βυζαντινής ιστορίας. Ενώ πάντοτε ήταν και μια ενεργή πολίτης, η οποία με γενναιότητα διατύπωνε τις απόψεις της για καίρια πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Χατζηδάκης και συμπληρώνει: «Ήταν τιμή μου που την είχα γνωρίσει και ακόμα μεγαλύτερη τιμή ότι συνομιλούσαμε πότε πότε ακόμα και τους τελευταίους μήνες. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν, δίχως αμφιβολία, πιο "μεγάλη από τη ζωή". Γι' αυτό και θα μείνει αθάνατη στο μυαλό και τις καρδιές μας».

Πιερρακάκης: «Νοηματοδότησε την οικουμενική ταυτότητα του Βυζαντίου, ενσάρκωσε την Ελλάδα που ανοίγεται στην Ευρώπη και τον κόσμο»

«Αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη την ακαδημαϊκό που νοηματοδότησε την οικουμενική ταυτότητα του Βυζαντίου, ενσαρκώνοντας ταυτόχρονα την Ελλάδα που ανοίγεται στην Ευρώπη και τον κόσμο με πίστη στις δυνάμεις της» σημειώνει, για την εκδημία της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, σε μήνυμά που ανήρτησε σε κοινωνικό δίκτυο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του μηνύματός του κ. Πιερρακάκη: «Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ αποτέλεσε την πιο απτή απόδειξη της δύναμης που παράγει η αφοσίωση στη γνώση. Από τον Βύρωνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από εκεί στη Σορβόννη, ως καθηγήτρια και, μέσα σε λίγα χρόνια, ως η πρώτη γυναίκα Πρύτανης του φημισμένου πανεπιστημίου. Αποστρεφόμενη κάθε τι περιττό, δίνοντας έμφαση στην ουσία και με επιμονή στη λεπτομέρεια, κατέκτησε τις υψηλότερες ακαδημαϊκές κορυφές και κατέστη ισότιμη συνομιλήτρια όλων των προσωπικοτήτων που όρισαν την πορεία της Ελλάδας αλλά και της δεύτερης πατρίδας της, της Γαλλίας. Αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη την ακαδημαϊκό που νοηματοδότησε την οικουμενική ταυτότητα του Βυζαντίου, ενσαρκώνοντας ταυτόχρονα την Ελλάδα που ανοίγεται στην Ευρώπη και τον κόσμο με πίστη στις δυνάμεις της. Στην οικογένειά της απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Κεραμέως: Η Ελλάδα αποχαιρετά μια σπουδαία πνευματική μορφή

«Η Ελλάδα είναι από σήμερα φτωχότερη. Αποχαιρετά μια σπουδαία πνευματική μορφή, την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Μια γυναίκα που δεν περιορίστηκε στα όρια της ακαδημαϊκής διαδρομής της, αλλά μετέτρεψε τη γνώση σε φωτεινό δημόσιο λόγο, στάση ζωής και εθνική ευθύνη. Υπηρέτησε με αφοσίωση την επιστήμη, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον ελληνισμό, τιμώντας τη χώρα μας διεθνώς με κύρος, καθαρότητα σκέψης και ακατάβλητη εργατικότητα. Υπήρξε πρωτοπόρος, με διεθνή αναγνώριση και ουσιαστική συμβολή στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας, αλλά πάνω απ' όλα υπήρξε μια φωτεινή προσωπικότητα με παρρησία και βαθιά αγάπη για τη μόρφωση».



Αυτό αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της και σημειώνει ότι το έργο και το ήθος της θα παραμείνουν ζωντανό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, υπενθυμίζοντάς μας ότι η παιδεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμέλιο ελευθερίας και προόδου.«Κρατώ μια τόσο ζωντανή και πλούσια ανάμνηση από τις εκτενείς μας συζητήσεις, ιδιαίτερα για την παιδεία, την οποία αγαπούσε με πάθος. Είχε την ικανότητα να σε κάνει να σκέφτεσαι πιο βαθιά, να βλέπεις πιο μακριά και να πιστεύεις ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί ακόμη πιο ψηλά όσο περισσότερο επενδύει στο πνεύμα της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. Η παρακαταθήκη της θα μας συνοδεύει», επισημαίνει η κ. Κεραμέως.

Ζαχαράκη: Το έργο, η σκέψη και το ήθος της, σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές

Για «δυσαναπλήρωτο κενό στην ιστορική έρευνα και στον δημόσιο λόγο» κάνει λόγο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ.



Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κα Ζαχαράκη αναφέρει ότι η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, «ως πανεπιστημιακή δασκάλα, ως πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόννη και ως ενεργή διανοούμενη, τίμησε την επιστήμη, τη χώρα και τη γλώσσα μας, συνδυάζοντας αυστηρή επιστημονικότητα με βαθύ πατριωτισμό και αίσθημα δημόσιας ευθύνης».



«Το έργο, η σκέψη και το ήθος της θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές», τονίζει η υπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με αφορμή τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ: «H Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ υπήρξε εμβληματική βυζαντινολόγος, διακεκριμένη ακαδημαϊκός και μια από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Με το έργο και τη δημόσια παρουσία της συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή κατανόηση του Βυζαντίου, της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού και της θέσης του στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. Ως πανεπιστημιακή δασκάλα, ως πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόννη και ως ενεργή διανοούμενη, τίμησε την επιστήμη, τη χώρα και τη γλώσσα μας, συνδυάζοντας αυστηρή επιστημονικότητα με βαθύ πατριωτισμό και αίσθημα δημόσιας ευθύνης. Η φωνή της υπήρξε σταθερά νηφάλια, ουσιαστική και προσανατολισμένη στη γνώση, τη μνήμη και τη δημοκρατική παιδεία. Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ιστορική έρευνα και στον δημόσιο λόγο. Το έργο, η σκέψη και το ήθος της θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές».