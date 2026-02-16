Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ: Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη-Τι είχε πει για την αριστερά και την δεξιά

Στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη πριν από τον θάνατό της, η ιστορικός και ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ μίλησε για το έργο της, τις εμπειρίες της και την προσωπική της άποψη για τα πολιτικά ρεύματα στην Ελλάδα.

Όταν την ρώτησαν αν παραμένει αριστερή, η Αρβελέρ ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί την πολιτική ταμπέλα απόλυτη, σημειώνοντας ότι «δεν νομίζω ότι το δεξιός και το αριστερός είναι πράγματα υπαρκτά» όπως τα κατανοούμε σήμερα. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία και των δύο ρευμάτων: «Είμαι αριστερή γιατί όλα πρέπει να περάσουν από εκεί, αλλά και δεξιά γιατί από εκεί όλα θα φτιαχτούν».

Με αυτή την προσέγγιση, η Αρβελέρ επιχείρησε να δημιουργήσει έναν καθρέφτη της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, όπου οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά συχνά δεν αρκούν για να περιγράψουν τις σύνθετες ανάγκες της κοινωνίας.

Στην ίδια συνέντευξη, που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ στις 6 Ιανουαρίου 2025, είχε αφηγηθεί με τον γλαφυρό και συγκλονιστικό της λόγο τον «αιώνα της Ελλάδας» και είχε περιγράψει τις προκλήσεις της εποχής που έρχεται.

Παράλληλα, η σπουδαία ακαδημαϊκός και Βυζαντινολόγος μίλησε για τα γεγονότα που σημάδεψαν τα παιδικά της χρόνια, για τη «θητεία» της στην ΕΠΟΝ και στην αντίσταση, για την επιστημονική της αναγνώριση στη Γαλλία ως «Πρύτανης των Πρυτάνεων», για τον Μάη του ’68, την ελληνική χούντα και τις σχέσεις της με τις κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας και του κόσμου.

Αναφέρθηκε επίσης στον Φρανσουά Μιτεράν, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τους «φίλους» Κωνσταντίνο Καραμανλή και Μάνο Χατζηδάκι, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ιωάννη Ξενάκη και τη Μελίνα Μερκούρη.