Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Δημόσια δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίο ακαδημαϊκό και πνευματικό έργο.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά της στην επιστήμη και τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 13:00, στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα, ώστε πολίτες και εκπρόσωποι της πολιτείας να αποχαιρετήσουν τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό.

Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βυζαντινολογίας σε διεθνές επίπεδο. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ αργότερα ανέλαβε και τη θέση της πρύτανη, επίσης ως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του ιδρύματος.

Με πλούσιο συγγραφικό έργο και πολυετή πανεπιστημιακή πορεία, τιμήθηκε με κορυφαίες διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, της απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύτηκε και από πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες για τη συμβολή της στις ανθρωπιστικές επιστήμες.