Ελλάδα Κηδεία λαϊκό προσκύνημα Βυζάντιο

Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 13:00, στη Μητρόπολη Αθηνών,.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ / Φωτ.: Eurokinissi
Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ / Φωτ.: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δημόσια δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίο ακαδημαϊκό και πνευματικό έργο.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά της στην επιστήμη και τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 13:00, στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα, ώστε πολίτες και εκπρόσωποι της πολιτείας να αποχαιρετήσουν τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό.

Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βυζαντινολογίας σε διεθνές επίπεδο. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ αργότερα ανέλαβε και τη θέση της πρύτανη, επίσης ως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του ιδρύματος.

Με πλούσιο συγγραφικό έργο και πολυετή πανεπιστημιακή πορεία, τιμήθηκε με κορυφαίες διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, της απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύτηκε και από πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες για τη συμβολή της στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κηδεία λαϊκό προσκύνημα Βυζάντιο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader