Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε η ίδια

Με λόγια βαθιάς ευγνωμοσύνης και συγκίνησης αποχαιρέτησε ο Γιώργος Νταλάρας την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, τιμώντας τη μνήμη της με ένα τραγούδι που φέρει τη δική της ποιητική σφραγίδα.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής επέλεξε να την «αποχαιρετήσει» δημοσιεύοντας το τραγούδι «Νεοελληνικό», σε ποίηση της ίδιας της Αρβελέρ και μουσική του Νίκου Πλάτανου, συνοδεύοντας την ανάρτηση με λόγια θαυμασμού και εκτίμησης στη μεγάλη Ελληνίδα ιστορικό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα

«ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ

Η σπουδαία Ελληνίδα. Η κορυφαία ιστορικός.

Η Πρύτανης που μας τίμησε σε όλο τον κόσμο.

Η Ελένη, η δασκάλα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα!

Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων!

‘’Νεοελληνικό’’

Ποίηση: Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ

Μουσική: Νίκος Πλάτανος

Παλιά και γνήσια ελληνική αυτή η διχοστασία.

Παιδιά οι μεν αγίων κι αγγέλων ασωμάτων,

απόγονοι οι άλλοι αρχαίων αγαλμάτων,

προσμένουν όλοι θαύμα την παλιγγενεσία,

χωρίς διόλου να νοιάζονται που,

που εδώ και τόσα χρόνια,

άγρια αλληλοσφάζονται στα μαρμαρένια αλώνια.»