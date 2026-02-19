Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε η Ντέπυ Νικολοπούλου σε ηλικία 82 ετών

Θλίψη στη δημοσιογραφική κοινότητα με την απώλεια της Ντέπυς Νικολοπούλου - Παπαβησσαρίωνος, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών την Πέμπτη 19/02/2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη λύπη του και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.

Η πορεία της Ντέπυς Νικολοπούλου

Η Ντέπυ Νικολοπούλου γεννήθηκε το 1944 στον Πύργο Ηλείας και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία το 1967 ως συντάκτρια στο ελεύθερο και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελληνικός Βορράς». Από το 1970 έως τη συνταξιοδότησή της υπηρέτησε στην ΕΡΑ, στη «Φωνή της Ελλάδος», το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό, επιμελούμενη και παρουσιάζοντας την εκπομπή «Το ραδιοφωνικό ταχυδρομείο της Φωνής της Ελλάδας: Μας ρωτάτε, σας απαντάμε».

Το 2024 τιμήθηκε με το Βραβείο Ευπρέπειας από τον Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για την προσφορά της στην Ομογένεια. Παράλληλα, είχε εκδώσει βραβευμένες ποιητικές συλλογές και ως ζωγράφος συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά την «αγαπητή συνάδελφο» και εκφράζει τα συλλυπητήριά της ιδιαίτερα στα παιδιά της, Νατάσα και Νικόλα. Τα στοιχεία της κηδείας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.