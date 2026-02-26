Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε ξαφνικά η Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος της δημοσιογράφου και κοινοβουλευτικής συντάκτριας του ΑΠΕ ΜΠΕ, Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 56 ετών.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος συναδέλφους και συνεργάτες, καθώς επρόκειτο για μια δημοσιογράφο με πολυετή παρουσία και σημαντική προσφορά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.

Η Αντιγόνη Πανέλλη υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο επαγγελματικό έργο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου»

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ένας δικός μας άνθρωπος, η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη, «έφυγε» ξαφνικά, χθες το απόγευμα, βυθίζοντας στη θλίψη όλους τους συναδέλφους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε πριν από 56 χρόνια, μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας, ένα μικρό «νησί» στον Αμβρακικό Κόλπο και σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό.

Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και το Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα από την ΕΡΤ και τις εκπομπές του δημοσιογράφου, σκηνοθέτη και τηλεοπτικού παραγωγού Γιώργου Πετρίτση, «Μαρτυρίες», «στα Μονοπάτια των Θεών», «Ιατρικά Ραντεβού», όπου έκανε την ιστορική έρευνα και το ρεπορτάζ.

Εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος», «Ακρόπολη», «Βραδυνή», στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών και εντύπων μέσα στα χρόνια.

Η Αντιγόνη, μεταξύ άλλων, έχει βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ και αφήνει πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.

Καλό σου ταξίδι Αντιγόνη μας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου»

Συλλυπητήρια από τα μέλη της Εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους της εξέφρασαν σύσσωμα με ανακοίνωση και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον ξαφνικό θάνατο της κοινοβουλευτικής συντάκτριας.

«Εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ εκφράζουμε την οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας για την απώλεια της δημοσιογράφου και κοινοβουλευτικής συντάκτριας του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αντιγόνης Πανέλη, που έφυγε χθες το μεσημέρι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την ξαφνική απώλεια της Αντιγόνης, μιας νέας γυναίκας, μιας ευσυνείδητης επαγγελματίας, που διακρινόταν από αφοσίωση και ευγένεια», τόνισε από την πλευρά της η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Τα «θερμά συλλυπητήρια για τον ξαφνικό θάνατο της Αντιγόνης», εξέφρασε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής του κόμματος, Βασίλης Κόκκαλης.

«Καλό παράδεισο, τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της» σημείωσε ο βουλευτής της «ΝΙΚΗΣ», Γιώργος Ρούντας.

«Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας, δύναμη και κουράγιο την οικογένεια της», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Είναι αυτονόητο ότι εκφράζουμε την θλίψη μας για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τα «ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και τους οικείος της Αντιγόνης» εξέφρασαν ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Μπούμπας.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον αναπάντεχο θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «CNN.GR» όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.

Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην Αγία Σκέπη Παπάγου.»

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη.

Με μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας ήταν επί σειρά ετών κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ και είχε βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» για την αντικειμενική κάλυψη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων.



Η Αντιγόνη υπήρξε μια εξαιρετική και πολύ αγαπητή συνάδελφος που ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της.



Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Το αντίο του Παύλου Μαρινάκη

Το δικό του αντίο στην Αντιγόνη Πατέλλη είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης: «Σοκαρισμένος πληροφορήθηκα τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, επαγγελματισμό και ήθος, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο. Η παρουσία και η φωνή της θα λείψουν. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους της.»