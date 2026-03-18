Συγκίνηση για την κυρά Ρηνιώ - Η «σπαθάτη» γυναίκα της Καλύμνου πέθανε σε ηλικία 108 ετών

Πλήρης ημερών, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου. Η Ειρήνη Βούη ή η «κυρά» Ρηνιώ, όπως την ήξεραν όλοι οι συμπατριώτες της. Γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1918 και απέκτησε 6 παιδιά.



Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος της Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, η «κυρά» Ρηνιώ, ήταν μια εξαιρετική γυναίκα, μητέρα-ηρωίδα, που κατάφερε να στηρίξει τα παιδιά και την οικογένειά της στα δύσκολα χρόνια, μεταφέροντας η ίδια γάλα και διανέμοντάς το στον «Πάνορμο», τη «Χώρα» και άλλους οικισμούς του νησιού για πάρα πολλά χρόνια.



«Ήταν μια ”σπαθάτη” γυναίκα» είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Καλύμνου και συνέχισε: «Έλεγε πάντα αυτό που έπρεπε, που ήθελε να πει, χωρίς περιστροφές. Ευθέως. Αποτελούσε για το νησί μας, μητέρα και γυναίκα που ξεχώριζε για την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητά της. Και για αυτό όλοι την καμαρώναμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ