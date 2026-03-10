Πέθανε ο αστυνομικός που έμαθε καθυστερημένα για τον καρκίνο - Διαλυνάς στον FLASH: «Θα κριθείτε»

Έφυγε από τη ζωή ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος, που είχε λάβει με καθυστέρηση ενός έτους την διάγνωσή του με καρκίνο. Η υπόθεση του 56χρονου αστυνομικού είχε έρθει στο φως τον Νοέμβριο του 2024 και είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Είχε χάσει 50 κιλά»

Ο νομικός συμπαραστάτης του, Νίκος Διαλυνάς, μιλώντας στον flash.gr δήλωσε: «Σε όλους εσάς που συντελέσατε στο να μην διαγνωστεί ο καρκίνος του Πουλιόπουλου, μπορείτε από σήμερα να κοιμάστε ήσυχοι. Ο Πουλιόπουλος, πριν από περίπου δύο ώρες, σε ηλικία 56 ετών, πέθανε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έπειτα από έναν φρικτό θάνατο. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν μπορούσε να φάει. Είχε χάσει 50 κιλά και υπέφερε από συνεχείς λοιμώξεις. Τα καταφέρατε, λοιπόν. Όμως εμείς, όλοι όσοι –γνωστοί και άγνωστοι– πονέσαμε και ενδιαφερθήκαμε για αυτόν τον άνθρωπο, δίνουμε μια υπόσχεση: πέρα από την ανώτατη κρίση, θα υπάρξει και η δική σας κρίση σε αυτή τη ζωή. Από την ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτή είναι η υπόσχεση που δίνω στον φίλο μου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή».

Ο Νίκος Διαλυνάς (φωτο: EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Τον ειδοποίησαν με έναν χρόνο καθυστέρηση ότι είχε καρκίνο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο 55χρονος αστυνομικός κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά γιατρών του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Ο αστυνομικός τον Δεκέμβριο του 2022 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα κι έναν χρόνο αργότερα τον ενημέρωσαν, με βάση τα αποτελέσματα της βιοψίας, ότι επρόκειτο για καρκίνο.

Με τη μηνυτήρια αναφορά το 2024 στράφηκε εναντίον δύο γιατρών, ζητώντας να διωχθούν ποινικά για το αδίκημα της έκθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη. Τώρα, μετά τον θάνατο του αστυνομικού, αναμένεται να διαφοροποιηθεί το κατηγορητήριο.

Όταν η απίστευτη αυτή υπόθεση αποκαλύφθηκε άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια και άλλες καταγγελίες, ενώ Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.