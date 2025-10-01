Επιδείνωση για την υγεία του αστυνομικού που έμαθε έναν χρόνο μετά ότι πάσχει από καρκίνο

Συνεχίζει τον υπέρ πάντων αγώνα ενάντια στον καρκίνο ο 55χρονος αστυνομικός, ο οποίος πληροφορήθηκε με καθυστέρηση ενός χρόνου τη διάγνωση από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, η κατάσταση του Θωμά Πουλιόπουλου έχει παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα πλέον να έχει γίνει «σκιά» του εαυτού του.

Ο 55χρονος αστυνομικός που είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πληροφορήθηκε ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο ότι πάσχει από καρκίνο. Τον Αύγουστο υπήρξε μία υποτροπή της νόσου με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να λαμβάνει στερεές τροφές.

Λίγες ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσής του στο Μονομελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης (που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου), ο 55χρονος δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη με το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί.

«Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό» δήλωσε στο Thesspost.gr ο Θωμάς Πουλιόπουλος και πρόσθεσε: «Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μετά βίας ζυγίζω 54 κιλά».



Η εμφάνιση του ειλεού επιβάρυνε την ήδη κλονισμένη λόγω του καρκίνου και των χημειοθεραπειών υγεία του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί. «Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Έφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Επιδιώκει τη δικαίωση

Ο Θωμάς Πουλιόπουλος περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη για την υπόθεσή του. «Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι» λέει.



«Με ικανοποιεί το γεγονός ότι με τη δημοσιότητα που πήρε το δικό μου θέμα κάτι θα αλλάξει πιστεύω στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων. Γιατί δεν είναι δυνατόν η κάθε Ελληνίδα μάνα να στέλνει το παιδί της στρατιώτη και αν βρεθεί με ένα ογκίδιο ή ένα μελάνωμα, να μάθει ένα χρόνο μετά, ότι πάσχει από καρκίνο. Αυτό το παιδί θα πάει χαμένο. Αυτό ήθελα να προλάβω» επισημαίνει ο 55χρονος αστυνομικός.

Δεν θα παραστεί στο δικαστήριο

Ο Θωμάς Πουλιόπουλος ωστόσο, δεν θα καταφέρει να παραστεί στην εκδίκαση του πρώτου σκέλους της υπόθεσής του, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε κατά παντός υπευθύνου μαζί με τον συνήγορό του Νίκο Διαλυνά.

Η εκδίκαση έχει ορισθεί για τις 6 Οκτωβρίου στο Μονομελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.