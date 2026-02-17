Θλίψη στο Mega: Πέθανε ο Κώστας Κοσμίδης

Το Mega αποχαιρετά, με πόνο ψυχής, σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, έναν φίλο και έναν καλό συνεργάτη, τον Κώστα Κοσμίδη, που «έφυγε» ξαφνικά το βράδυ της Δευτέρας (17/2).



Ο Κώστας Κοσμίδης, που ήταν φωτογράφος αλλά εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ, πέθανε σε ηλικία 52 ετών προδομένος από την καρδιά του.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό, τόσο για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega.



«Εμείς εδώ στο Μεγάλο Κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Κοσμίδη, τον Κώστα μας», είπε εμφανώς συγκινημένη η Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Για τον χαμό του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη, «λύγισε» και ο Νίκος Ευαγγελάτος. «Τον Κώστα ίσως πολλοί δεν τον γνωρίζατε, εμείς τον ξέραμε καλά, ήταν άνθρωπός μας. Ο Κώστας Κοσμίδης μοντέρ στο Mega, ένας από τους μοντέρ που μόνταραν για την εκπομπή μας αλλά και για άλλες εκπομπές του σταθμού δεν είναι πια στη ζωή. Πέθανε εχθές», είπε, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής.

Καταγγελία για ασθενοφόρο

Στη συνέχεια κατήγγειλε ότι ο εκλιπών πήγε χθες το πρωί στο Ιατρικό Κέντρο Σαλαμίνας. Εκεί του έκαναν καρδιογράφημα και του είπαν ότι μπορεί και κάτι να έχει αλλά δεν έχουν διαθέσιμο ασθενοφόρο. «Και έφυγε μόνος του με το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν ο 83 ετών πατέρας του, να βρει νοσοκομείο. Δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο. Πέθανε στη μέση του δρόμου», πρόσθεσε.