Την Τετάρτη η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη θα τελεστεί Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στο Α Νεκροταφείο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η Βουλή.

Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα απεβίωσε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου σε ηλικία 92 ετών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης με συλλυπητήριο μήνυμά του ανέφερε ότι «ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, άνοιξε δρόμους σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονταν από τη δυσπιστία και την απαξίωση. Υπηρέτησε το Κοινοβούλιο με κύρος, σοβαρότητα και βαθιά επίγνωση της ιστορικής ευθύνης που συνεπάγεται το αξίωμα. Η παρουσία της στην Προεδρία της Βουλής υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ήθους».

Διακεκριμένη νομικός και πανεπιστημιακός, με σπουδές στη Γερμανία, η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη υπηρέτησε την επιστήμη του Ποινικού Δικαίου με συνέπεια και βάθος. Ως υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Πολιτισμού, αλλά και ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Ποια ήταν η Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα

Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπλήρωσε τις σπουδές της στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ και έγινε διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του ΕΚΠΑ.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη Βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Το 1989 διετέλεσε αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργός Πολιτισμού στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη. Υπηρέτησε επίσης ως αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού (1990-1991), Υπουργός Πολιτισμού (1991-1992) και Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για Πρόεδρος της Βουλής, ενώ το 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Η πολιτική της διαδρομή υπήρξε σπουδαία όσο και η προσφορά της στην Επιστήμη. Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου, ενώ το 2020 διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

