Πέθανε η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Απεβίωσε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα σε ηλικία 92 ετών.

Την ανακοίνωση έκανε με συλλυπητήριο μήνυμα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στο οποίο αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη.

Η Άννα δεν υπήρξε μόνο μία εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Υπήρξε μια σπάνια γυναίκα με ισχυρή πνευματική συγκρότηση, βαθιά νομική κατάρτιση και αταλάντευτη προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Για εμένα υπήρξε και φίλη. Ένας άνθρωπος με ευθύ λόγο, καθαρή σκέψη και αυθεντική ευγένεια.

Ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, άνοιξε δρόμους σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονταν από τη δυσπιστία και την απαξίωση. Υπηρέτησε το Κοινοβούλιο με κύρος, σοβαρότητα και βαθιά επίγνωση της ιστορικής ευθύνης που συνεπάγεται το αξίωμα. Η παρουσία της στην Προεδρία της Βουλής υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ήθους.

Διακεκριμένη νομικός και πανεπιστημιακός, με σπουδές στη Γερμανία, υπηρέτησε την επιστήμη του Ποινικού Δικαίου με συνέπεια και βάθος. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, απέδειξε ότι η δημόσια προσφορά μπορεί να συνδυάζει γνώση, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη ανήκει πλέον στην Ιστορία του τόπου. Άφησε πίσω της ένα αποτύπωμα διακριτό και φωτεινό. Ένα αποτύπωμα ήθους, θεσμικής προσήλωσης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Αποχαιρετώ μια φίλη και μια μεγάλη κυρία της πολιτικής και της επιστήμης με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».

Ποια ήταν η Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα

Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπλήρωσε τις σπουδές της στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ και έγινε διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του ΕΚΠΑ.



Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη Βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.



Το 1989 διετέλεσε αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργός Πολιτισμού στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη. Υπηρέτησε επίσης ως αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού (1990-1991), Υπουργός Πολιτισμού (1991-1992) και Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.



Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για Πρόεδρος της Βουλής, ενώ το 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.



Η πολιτική της διαδρομή υπήρξε σπουδαία όσο και η προσφορά της στην Επιστήμη. Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου, ενώ το 2020 διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.



Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΔ, μεταξύ άλλων, επισημαίνει: «Η διαδρομή της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον. Άφησε πίσω της σημαντικό έργο στα Υπουργεία στα οποία υπηρέτησε και άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά της ως Προέδρου της Βουλής, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου με τη συνέπεια, τη νηφαλιότητα και την προσήλωσή της στη συνταγματική τάξη, κερδίζοντας την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της. Την αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».