Πέθανε ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός Αντώνης Μανιτάκης - Διήμερο πένθος στη Νομική του ΑΠΘ

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο συνταγματολόγος και ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Την απώλειά του γνωστοποίησαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής, εκφράζοντας «συντριβή και ανείπωτη θλίψη» για τον θάνατο του διακεκριμένου πανεπιστημιακού δασκάλου και επισημαίνοντας ότι «η νομική επιστήμη και η ελληνική διανόηση είναι φτωχότερες».

Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κήρυξε διήμερο πένθος και ανέστειλε άμεσα όλα τα μαθήματα, τιμώντας τη μνήμη του. Ο αποχαιρετισμός του, όπως ήταν επιθυμία του, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράλληλα, καθηγητές, φοιτητές και φίλοι του θα τον τιμήσουν την Πέμπτη στις 19:00, στην Αίθουσα 112 της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ακαδημαϊκή διαδρομή

Ο Αντώνης Μανιτάκης γεννήθηκε το 1944 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Σχολή του τότε Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ Νομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και το 1982 εξελέγη καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Υπήρξε μαθητής του Αριστόβουλος Μάνεσης, τον οποίο διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου, ενώ το 2012 ανακηρύχθηκε ομότιμος καθηγητής. Διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (1989-1991) και υπήρξε επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως τα Montpellier, Saint-Etienne, Paris X, Rome “La Sapienza”, Nantes, καθώς και Visiting Research Fellow στο Princeton University (1998-1999).

Το 2007 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Παράλληλα, υπηρέτησε ως αναπληρωτής πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1999) και ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2010-2012).

Ίδρυσε και διηύθυνε την επιστημονική ιστοσελίδα του Ομίλου «Μάνεσης» . Το συγγραφικό του έργο αριθμεί 16 μονογραφίες και 130 πρωτότυπες μελέτες στα ελληνικά και τα γαλλικά, μεταξύ των οποίων τα βιβλία «Συνταγματικό Δίκαιο», «Οι σχέσεις της εκκλησίας με το κράτος-έθνος» και «Κράτος Δικαίου και έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων».

Η πολιτική του καριέρα

Διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Παναγιώτης Πικραμμένος (17 Μαΐου – 21 Ιουνίου 2012). Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση του Αντώνης Σαμαράς, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2013.

Στις 28 Αυγούστου 2015 προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανέλαβε υπουργός Εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλική Θάνου (28 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου 2015).