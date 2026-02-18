Κωνσταντίνος Τασούλας: Συλλυπητήρια δήλωση για την εκδημία του Αντώνη Μανιτάκη

Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του διακεκριμένου καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Αντώνη Μανιτάκη έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Τασούλας, «ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε διακεκριμένος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου με πλούσιο επιστημονικό έργο και ουσιαστική συμβολή στο δημόσιο βίο. Δίδαξε επί δεκαετίες και διαμόρφωσε γενιές νομικών, καλλιεργώντας τον σεβασμό στο Σύνταγμα, στους θεσμούς και στην ακαδημαϊκή ελευθερία».

«Υπηρέτησε τη χώρα ως Υπουργός Εσωτερικών, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και από άλλες θέσεις δημόσιας ευθύνης με σοβαρότητα και αίσθηση καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην πανεπιστημιακή κοινότητα», καταλήγει η δήλωση.