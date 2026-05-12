Επίτροπος κράτους δικαίου σε Μητσοτάκη: Η σημαντική πρόοδος βοήθησε στην ανάπτυξη της οικονομίας σας

Με πολύ θετικά λόγια για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον τομέα του κράτους δικαίου, εκφράστηκε ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ, Μάικλ ΜακΓκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο ίδιος τόνισε ότι η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος.



«Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. ΜακΓκραθ.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου λειτουργεί ως βασικός παράγοντας εμπιστοσύνης για τις αγορές και τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας πως «η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας».