Κομψή υπενθύμιση Μαρινάκη σε Παυλόπουλο: Δεν έχουμε πλέον παρά-υπουργεία Δικαιοσύνης

Τέλη Απριλίου και είδα όλη τη συνέντευξη του Προκόπη Παυλόπουλου στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Και επειδή διάφοροι φίλοι κατά καιρούς με έχουν κατηγορήσει ότι είμαι εξαιρετικά αυστηρός και άδικος, κάποιες φορές, απέναντι στον κ. Παυλόπουλο, γράφω με καθαρή τη γνώση ότι συμφωνώ με πτυχές των σκέψεων του καθηγητή για το λεγόμενο «επιτελικό κράτος».

Για να μη σας κουράζω, κοντολογίς, ο κ. Παυλόπουλος λέει: Το Μαξίμου με το «επιτελικό κράτος» αποφάσισε την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων ακόμα και για την καθημερινότητα με αποτέλεσμα να περνάνε από μπροστά του όλα τα μεγάλα θέματα με τα οποία θα πρέπει επί της ουσίας να καταπιάνεται.

Συγγνώμη, αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω με τον καθηγητή.

Όμως, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της «Πρώτης Φοράς» το τελευταίο διάστημα εκφράζει εκ νέου τις ανησυχίες του για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και για το Κράτος Δικαίου.

Και σε αυτό το σημείο, παραθέτω την απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών όταν ρωτήθηκε για τις επισημάνσεις του κ. Παυλόπουλου:

«Ειδικά αδιαμφισβήτητου κύρους επιστήμονες, όπως ο κ. Παυλόπουλος, ξέρουν ότι όταν εκδίδει μια διάταξη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποτέλεσε την εισήγηση της πλειοψηφίας της Ολομέλειας Δικαστών και Εισαγγελέων, δηλαδή της Ολομέλειας του συνόλου των Ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας και μάλιστα εμπεριστατωμένη, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα κόμμα, ούτε από την Κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση, είναι συστατικό στοιχείο, ταυτοτικό στοιχείο του πολιτεύματός μας η διάκριση των εξουσιών και η μη παρέμβαση της μιας εξουσίας στην άλλη. Πρόβλημα θα ήταν να παρενέβαινε η εκτελεστική εξουσία στη Δικαιοσύνη, να σχολίαζε αποφάσεις ή αντιστοίχως η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση το κάνει βέβαια και να έλεγε ότι «η μια απόφαση είναι καλή», «η άλλη απόφαση δεν είναι καλή» και να έρχεται όλη αυτή η διαδικασία σε διαβούλευση. Πράγματι αυτό γινόταν κάποτε και μάλιστα και κατά παραγγελία διώξεις και κατά παραγγελία αποφάσεις, είναι τα λεγόμενα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, τα οποία λειτουργούσαν στη χώρα μας επί των ημερών της κυβέρνησης Τσίπρα, μια περίοδος που ήταν η προηγούμενη περίοδος από τη δική μας περίοδο και τότε αυτά ήταν και προϊόν έρευνας από τη Δικαιοσύνη με τα αποτελέσματα που είχαμε για τις καταδίκες Υπουργών, σε μια από τις δύο περιπτώσεις ήταν τέτοια η περίπτωση, η άλλη ήταν άλλη περίπτωση, σε άλλο τομέα. Και μάλιστα αυτά τα έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της προηγούμενης κυβέρνησης, ο κ. Κοντονής. Πλέον στη χώρα μας δεν λειτουργούν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως γινότανε δηλαδή και πριν το 2015 που δεν λειτουργούσαν, οι δικαστές αποφασίζουν όπως εκείνοι κρίνουν, με την νομική τους τεκμηρίωση».