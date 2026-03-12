Ράλι στο πετρέλαιο: «Έκλεισε» πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι Μπρεντ
Η τιμή του Μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια.
Το αργό πετρέλαιο (Brent) της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.
Όπως αναφέρει το Reuters, η τιμή του Μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.
Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.