Πόλεμος στο Ιράν: +220 ευρώ τον χρόνο στη βενζίνη για κάθε Ευρωπαίο οδηγό

Η ένταση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν απειλούν να εκτοξεύσουν το κόστος καυσίμων για τους Ευρωπαίους οδηγούς. Σύμφωνα με νέα ανάλυση του περιβαλλοντικού think tank Transport & Environment, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να επιβαρύνει κάθε οδηγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 220 ευρώ επιπλέον τον χρόνο.

Η πιθανή διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής από χώρες του Περσικού Κόλπου, ωθεί τις εκτιμήσεις για το πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Λογαριασμός 55 δισ. ευρώ για τους οδηγούς της ΕΕ

Εάν οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το συνολικό κόστος για τους οδηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί δραματικά.

Η μελέτη της Transport & Environment υπολογίζει ότι:

Οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα πληρώσουν 55 δισ. ευρώ περισσότερα σε καύσιμα μέσα σε έναν χρόνο.

Το ποσό μεταφράζεται σε 220 ευρώ επιπλέον κατά μέσο όρο ανά οδηγό.

Οι οδηγοί που διανύουν περισσότερα χιλιόμετρα θα δουν ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Με απλά λόγια: όσο αυξάνεται το πετρέλαιο, τόσο αυξάνεται και το κόστος μετακίνησης για εκατομμύρια νοικοκυριά.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώνουν την εξάρτηση από το πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο The Guardian:

Στους ευρωπαϊκούς δρόμους κυκλοφορούν περίπου 7,7 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τα οχήματα αυτά μειώνουν την κατανάλωση πετρελαίου στην Ευρώπη.

Με τιμές πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξοικονομούν περίπου 40 εκατ. ευρώ την ημέρα.

«Η γεωπολιτική αστάθεια μεταφράζεται σε κόστος για τους πολίτες»

Ο αναλυτής της Transport & Environment, Antony Froggatt, επισημαίνει ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα μετατρέπει κάθε γεωπολιτική κρίση σε οικονομικό βάρος για τους πολίτες. Όπως τονίζει, «η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο δημιουργεί ένα γεωπολιτικό premium κάθε φορά που υπάρχει παγκόσμια αστάθεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση βρίσκεται στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, με επενδύσεις σε:

ηλεκτρικά οχήματα

αντλίες θερμότητας

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μάλιστα, αναφέρει ότι ακόμα και ισχυροί παίκτες της παγκόσμιας αγοράς, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ ή μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου, δεν μπορούν να ελέγξουν τον ήλιο και τον άνεμο.

Τα τεράστια κέρδη των πετρελαϊκών στις ενεργειακές κρίσεις

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι οι ενεργειακές κρίσεις συχνά μεταφράζονται σε τεράστια κέρδη για τη βιομηχανία πετρελαίου.

Κατά την ενεργειακή κρίση του 2022:

BP

Shell

TotalEnergies

Chevron

ExxonMobil

κατέγραψαν συνολικά κέρδη σχεδόν 200 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο The Guardian, η παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει εμφανίσει μέσο ετήσιο κέρδος περίπου 1 τρισ. δολάρια τα τελευταία 50 χρόνια, με σημαντική αύξηση σε περιόδους υψηλών τιμών ενέργειας.

Στο τραπέζι ξανά η φορολόγηση των «υπερκερδών»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη προχωρήσει το 2022 και το 2023 σε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών, επιχειρώντας να περιορίσει το κόστος για τα νοικοκυριά.

Το think tank Transport & Environment εκτιμά ότι το μέτρο θα πρέπει να επανέλθει εφόσον οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Με άλλα λόγια, αν η κρίση στη Μέση Ανατολή κρατήσει, οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα το δουν άμεσα στην αντλία και η συζήτηση για νέα μέτρα στην ενέργεια θα επιστρέψει δυναμικά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.