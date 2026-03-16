Ζάγκα στον FLASH για αυξήσεις στα καύσιμα: Πολύ χειρότερη η κατάσταση από τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Φωτιά» στις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών βάζουν οι αυξήσεις που σημειώνονται στις τιμές των καυσίμων, μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρατηρείται 20% αύξηση στο ντίζελ, 8% στην αμόλυβδη, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης «εκτοξεύτηκε» κατά 26 λεπτά/ευρώ.

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου των καυσίμων, η άνοδος στις τιμές από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα είναι εκρηκτική, ενώ είναι αβέβαιο το πώς θα κυλήσει το κύμα της ακρίβειας στα καύσιμα.

«Εκτίναξη» στην τιμή του πετρελαίου

Όπως τονίζει σε αποκλειστικές δηλώσεις της στον FLASH η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο πετρέλαιο.

«Αυτό που ζούμε δεν είναι πρωτόγνωρο. Ήδη το είχαμε ζήσει από το 2021 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο τώρα η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη».

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Η κ. Ζάγκα δηλώνει επίσης ότι η κρίση που βιώνουμε είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το βαρέλι Brent να ξεπεράσει τα 200 δολάρια.

Παράλληλα, ο κλάδος των πρατηριούχων εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με το πλαφόν που επέβαλε η κυβέρνηση (5 λεπτά για τις εταιρείες εμπορίας και 12 λεπτά για τα πρατήρια) και εξετάζει το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Όπως αναφέρουν, για ακόμη μία φορά οι πρατηριούχοι είναι αυτοί που επιβαρύνονται περισσότερο.

Υποστηρίζουν ότι, για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό το μέτρο, θα έπρεπε το πλαφόν να επιβληθεί από την αρχή της αλυσίδας, δηλαδή στα δύο διυλιστήρια, τα οποία όμως – όπως λένε – δεν επηρεάζονται από το μέτρο.

Όπως αναφέρει η κα Ζάγκα, ο κόσμος έπαθε το μεγάλο σοκ μόλις πληροφορήθηκε για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και σχημάτισε ουρές στα βενζινάδικα.

«Τώρα, δεν υπάρχει αυτό το σοκ και ο κόσμος ακούει τους πρατηριούχους», δηλώνει χαρακτηριστικά η κα Ζάγκα.

«Κόβεις από παντού για να βάλεις βενζίνη»

Ήδη οι «τσουχτερές» τιμές των καυσίμων γίνονται εμφανείς στις τσέπες των καταναλωτών. Οδηγοί που βρέθηκαν σε πρατήρια της Αθήνας περιγράφουν την ανησυχία τους.

«Έχει ακριβύνει η βενζίνη. Τώρα πού θα πάει; Τα βρίσκουν και τα κάνουν κι αυτά κιόλας, τώρα, με τον πόλεμο. Τι να κάνουμε; Δεν έχουμε καλά νέα. Όταν έδινες ένα εικοσάρικο και έβαζες δέκα λίτρα και τώρα βάζεις οκτώ, δεν θα κάνει λιγότερη;» αναρωτιέται ένας οδηγός, κρατώντας ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ στο χέρι. Στη συνέχεια προσθέτει με έκδηλη δυσαρέσκεια: «Κόβεις από κάπου αλλού για να βάλεις βενζίνη. Θα κόψεις από το ένα, θα κόψεις από το άλλο. Όλο κόβεις, κόβεις, κόβεις. Την απλή βάζω. Δεν μπορώ να βάλω την ακριβή. Δεν είμαστε για τόσο».