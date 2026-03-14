Κώστας Ζαχαριάδης: «Πώς είναι δυνατόν η βενζίνη στην Κύπρο να έχει 1,30 και στο Μαρούσι 2 ευρώ;»

Επίθεση εφ’ όλης της ύλης, εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026 ο Κώστας Ζαχαριάδης. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «παιχνίδι κέρδους εναντίον των πολιτών που η κυβέρνηση ενισχύει, βάζοντας δήθεν πλαφόν».

«Όταν φτιάχνεις ένα υπερπλεόνασμα περίπου 10 δισ. που είναι πολύ πάνω από το στόχο, πρέπει να αλλάξεις κάποιες πολιτικές για να προστατεύσεις ιδίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», τόνισε συμπληρώνοντας πως «δεν έχω ακούσει ότι είναι στη διάθεση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, μάλιστα το απορρίπτουν. Δηλαδή μπορεί να πληρώνεις ένα γέμισμα 100 ευρώ και να είναι 45 το καύσιμο και 55 φόροι και τα τέλη, είναι τρελά. Πώς να το κάνουμε; Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει τη φορολογία. Έχουμε πάνω από 10 δισ. πλεόνασμα. Εγώ δεν λέω να πέσουμε εκτός δημοσιονομικών στόχων. Κοιτώντας τους στόχους καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία, να χαμηλώσουμε αυτόν τον υπερφόρο. Να βάλουμε το πλαφόν, να μην το βάλουμε μόνο στην αντλία, να το βάλουμε σε όλη την αλυσίδα».

«Ας ρωτήσει η κυβέρνηση τον κ. Χριστοδουλίδη πώς γίνεται η ίδια βενζίνη που διυλίζουμε εδώ να έχει 1.30 και 1.40 στην Κύπρο και 1.90 και 2.00 στο Μαρούσι και την Νέα Ιωνία. Η ίδια βενζίνη είναι» αναρωτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εμμέσως πλην σαφώς αμφισβήτησε τις αποφάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη κάνοντας λόγο για «πολιτική απομόνωση».

«Δεν παρεμβαίνω στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Κάνω όμως μια πολιτική κριτική: Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που λόγω της πολυδιάσπασης των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον κ. Μητσοτάκη. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην ενότητα των δυνάμεων».