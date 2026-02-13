Γνώμες Πολιτική Γιάννης Στουρνάρας ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης Τράπεζες Αλέξης Τσίπρας

Μιας και ο λόγος (του Τσίπρα) για το κράτος δικαίου

Eurokinissi
Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ο (εσχάτως) θεσμικός Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και απ΄ ότι μου έλεγε αργότερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, όταν η φιλική συζήτηση έφτασε στη Συνταγματική αναθεώρηση, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε και στην πρόσφατη ομιλία του στα Ιωάννινα:

«Καμία συναίνεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα». 

Αν μη τι άλλο μια καθαρή θέση που συνάδει απόλυτα με τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί πλέον ο κ. Τσίπρας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Και μετά έρχεται ο Γιάννης Στουρνάρας να θυμηθεί τα έργα και τις ημέρες της «Πρώτης Φοράς» που ήθελε να κάνει ό,τι γουστάρει με τις τράπεζες (στην προκειμένη περίπτωση με την Τράπεζα Αττικής) αλλά επειδή ο Στουρνάρας δε μάσησε, μπήκαν σε εφαρμογή τα «μεγάλα μέσα»

Βέβαια ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ο Κώστας Ζαχαριάδης - έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία επικεντρώνει στο γεγονός ότι ο κ. Στουρνάρας μίλησε στην «Ομάδα Αλήθειας» κάτι που κάθε άλλο παρά ανεκτό είναι για την Κουμουνδούρου. 

Όσο για την ουσία των όσων είπε ο κεντρικός τραπεζίτης - και πολλάκις σωτήρας της «Πρώτης Φοράς» τότε που τα νταούλια έπαιζαν - ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάχθηκε να... επανέλθει.

Ίσως πάλι να θέλει να απαντήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας που καταπιάνεται πλέον με το κράτος δικαίου και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα. 

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Γιάννης Στουρνάρας ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης Τράπεζες Αλέξης Τσίπρας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader