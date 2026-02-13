Μιας και ο λόγος (του Τσίπρα) για το κράτος δικαίου

Ο (εσχάτως) θεσμικός Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και απ΄ ότι μου έλεγε αργότερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, όταν η φιλική συζήτηση έφτασε στη Συνταγματική αναθεώρηση, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε και στην πρόσφατη ομιλία του στα Ιωάννινα:

«Καμία συναίνεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα».

Αν μη τι άλλο μια καθαρή θέση που συνάδει απόλυτα με τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί πλέον ο κ. Τσίπρας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Και μετά έρχεται ο Γιάννης Στουρνάρας να θυμηθεί τα έργα και τις ημέρες της «Πρώτης Φοράς» που ήθελε να κάνει ό,τι γουστάρει με τις τράπεζες (στην προκειμένη περίπτωση με την Τράπεζα Αττικής) αλλά επειδή ο Στουρνάρας δε μάσησε, μπήκαν σε εφαρμογή τα «μεγάλα μέσα».

Βέβαια ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ο Κώστας Ζαχαριάδης - έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία επικεντρώνει στο γεγονός ότι ο κ. Στουρνάρας μίλησε στην «Ομάδα Αλήθειας» κάτι που κάθε άλλο παρά ανεκτό είναι για την Κουμουνδούρου.

Όσο για την ουσία των όσων είπε ο κεντρικός τραπεζίτης - και πολλάκις σωτήρας της «Πρώτης Φοράς» τότε που τα νταούλια έπαιζαν - ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάχθηκε να... επανέλθει.

Ίσως πάλι να θέλει να απαντήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας που καταπιάνεται πλέον με το κράτος δικαίου και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα.