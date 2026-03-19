ΗΠΑ: Ο Τραμπ κυκλοφορεί νόμισμα με τη μορφή του - «Όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο»

Ομόφωνα ενέκρινε ομοσπονδιακή επιτροπή τεχνών στις ΗΠΑ την κυκλοφορία αναμνηστικού χρυσού νομίσματος με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση που προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις.

Η επιτροπή, τα μέλη της οποίας έχουν διοριστεί από τον ίδιο, άναψε το «πράσινο φως» για το νόμισμα από χρυσό 24 καρατίων, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται ακόμη και στο μέγεθός του, με ανώτατο όριο τις τρεις ίντσες. Μάλιστα, σύμβουλος του Λευκού Οίκου φέρεται να μετέφερε την προτίμηση του Τραμπ για μεγαλύτερο μέγεθος, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο».

Το τελικό σχέδιο έχει ήδη εγκριθεί από τον ίδιο τον Τραμπ, ενώ η υλοποίηση περνά πλέον στο υπουργείο Οικονομικών, που θα δώσει την εντολή για την κοπή του. Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Επικριτές, μεταξύ των οποίων Δημοκρατικοί και μέλη άλλης ομοσπονδιακής επιτροπής, επισημαίνουν ότι η απεικόνιση εν ενεργεία προέδρου σε νόμισμα έρχεται σε αντίθεση με τις αμερικανικές αρχές, ιδίως σε μια χρονιά που συμπληρώνονται 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

«Δεν βάζουν το πρόσωπό τους σε νομίσματα ηγέτες της δημοκρατίας»

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του γερουσιαστή Τζεφ Μέρκλεϊ, ο οποίος ανέφερε ότι «οι μονάρχες και οι δικτάτορες βάζουν το πρόσωπό τους σε νομίσματα, όχι οι ηγέτες μιας δημοκρατίας», κάνοντας λόγο για αλλοίωση του συμβολισμού της επετείου.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και πρόταση για την έκδοση νομίσματος του 1 δολαρίου με τη μορφή του Τραμπ, κάτι που, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία, καθώς απαγορεύεται η απεικόνιση εν ενεργεία ή πρόσφατα αποβιωσάντων προέδρων.

Το χρυσό νόμισμα, πάντως, φαίνεται να «ξεπερνά» το νομικό εμπόδιο, καθώς πρόκειται για συλλεκτικό αντικείμενο και δεν θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει το όνομα του Τραμπ με δημόσιους θεσμούς και πρωτοβουλίες, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2025.