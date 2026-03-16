Μάικλ Μπι Τζόρνταν: Σε ποια ομάδα της Premier League είναι ιδιοκτήτης ο... θριαμβευτής των Όσκαρ

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν θριάμβευσε στα φετινά Όσκαρ, κατακτώντας το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners» και η Μπόρνμουθ, η ομάδα της Premier League στην οποία έχει αποκτήσει μετοχές, τον αποθέωσε στο X αφιερώνοντάς του δημοσίευση, στην οποία ανέφερε πως έκανε περήφανη την οικογένεια των «Cherries».

A proud day for the Cherries family 🍒🏆 pic.twitter.com/O5frOWJELU — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 16, 2026

Ο 39χρονος σταρ του Hollywood δραστηριοποιείται επενδυτικά στην Premier League, μέσω του Black Knight Football Club, μίας εταιρείας που κατέχει μετοχές και διοικεί τη Μπόρνμουθ, αλλά και τη γαλλική Λοριάν, την Όκλαντ από την Αυστραλία και τη Μορεϊρένσε από την Πορτογαλία.

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν, ο οποίος συγκίνησε με την ομιλία αποδοχής του βραβείου, ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός το 1999 και έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μετά τη συγκλονιστική ερμηνεία του στην πρώτη σεζόν της δημοφιλούς αμερικανικής σειράς «The Wire».

Ο ίδιος έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο γήπεδο της Μπόρνμουθ, φορώντας το κασκόλ της ομάδας και δεν έχει κρύψει τα συναισθήματα του για τα «Κεράσια».

Διατηρεί μειοψηφικό πακέτο των μετοχών της BKFC, η οποία έχει στην κατοχή της εξ ολοκλήρου τις μετοχές των «Cherries», που βρίσκονται στη 10η θέση της Premier League και συνταιριάζει τη λάμψη του Hollywood με την αίγλη της συμμετοχής στο καλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του πλανήτη.

Η δημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου περιλαμβάνει μία φωτογραφία του Τζόρνταν από την απονομή των βραβείων και συνοδεύεται από τη λεζάντα «Συγχαρητήρια στον Μάικλ Μπι Τζόρνταν που κατέκτησε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στα Όσκαρ χθες (15/03) το βράδυ. Μία ημέρα υπερηφάνειας για την οικογένεια των Cherries».