Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Πού βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Τσέλσι - Η περιουσία του και τα χρέη που άφησε

Μέχρι κάποια στιγμή η περιουσία του είχε αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του αστικού μύθου. Όχι μόνο του ρώσικου, λόγω της καταγωγής του, αλλά και του ελληνικού. Όποια θαλαμηγός εμφανιζόταν στα λιμάνια των νησιών τα καλοκαίρια, οι… μισοί κάτοικοι έλεγαν «είναι του Αμπράμοβιτς» -είτε ήταν, είτε δεν ήταν.

Το όνομα Ρομάν Αμπράμοβιτς, ήταν σαν να λέμε «Αριστοτέλης Ωνάσης» ή «Μίδας», ο βασιλιάς της Φρυγίας. Χρησιμοποιούνταν στην καθομιλουμένη, ως παράδειγμα πλούτου: «Μα καλά ποιος είσαι; Ο Αμπράμοβιτς;».

Πάντως, ο Ρώσος ολιγάρχης εκτίναξε τη δημοφιλία του μέσα από το ποδόσφαιρο. Ειδικά, όταν τον Ιούνιο του 2003 αγόρασε την Τσέλσι. Έμεινε στη διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου και της Premier League για σχεδόν δύο δεκαετίες και ο σύλλογος μετατράπηκε σε αγωνιστικό μεγαθήριο. Επί των ημερών του κατακτήθηκαν -μεταξύ άλλων- δύο τρόπαια του Champions League, δύο Europa League, πέντε Πρωταθλήματα Αγγλίας και άλλα τόσα Κύπελλα (FA Cup). Συνολικά 21 τίτλοι.

I told yall Roman Abramovich wont have survived this Financial regulation era.

The deals and way he was spending those days,you cant do that anymore pic.twitter.com/1fP4C7gGSU — SIR CHUCHO 🎖️ (@SirChucho) March 16, 2026

Ταυτόχρονα βέβαια, ο Αμπράμοβιτς είχε να διαχειριστεί fans και haters. Όλους αυτούς που βρέθηκαν στην «αυλή» του και τον αποθέωναν όταν για παράδειγμα έκανε τη μεταγραφή-ρεκόρ του Αντρέι Σεβτσένκο και όσους δεν ήθελαν να τον βλέπουν ζωγραφιστό στο Νησί. Κι αν οι πρώτοι τον έχουν πια ξεχάσει μιας και πλέον δεν είναι στα (ποδοσφαιρικά) πράγματα, οι δεύτεροι ακόμα έχουν μια κακιά κουβέντα να πουν για εκείνον. Είναι βλέπετε, που έδωσε και συνεχίζει να δίνει… δικαιώματα.

Από τα πρώτα χρόνια της διοίκησης Αμπράμοβιτς, που διήρκησε μέχρι το Μάιο του 2022, ναι μεν οι αγωνιστικές επιτυχίες ήταν εντυπωσιακές και η Τσέλσι μπήκε μονομιάς στην ελίτ των μεγάλων διοργανώσεων, αλλά στα λογιστήρια υπήρχαν αμέτρητοι κόκκινοι δείκτες.

Από το καλοκαίρι του 2005 κιόλας, οι «Μπλέ» κατέγραψαν ρεκόρ ζημιών ύψους 140 εκατομμυρίων λιρών (δηλαδή, περίπου 165 εκατομμυρίων ευρώ) και το ταμείο συνεχίστηκε να είναι... μείον, τουλάχιστον μέχρι το 2010. Πλέον, το… φάντασμα επιστρέφει (για μία ακόμα φορά) με τη μορφή χρεών και ποινών.

Τέσσερα χρόνια αφότου ο Αμπράμοβιτς πούλησε τη Τσέλσι στην BlueCo με επικεφαλής τον Αμερικανό επιχειρηματία Τοντ Μπόιλι, ο αντίκτυπος των παρελθοντικών πρακτικών του Ρώσου ήρθε με πρόστιμο ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, απαγόρευση μεταγραφών για έναν χρόνο, αλλά και απαγόρευση μεταγραφών ακόμα και στις ακαδημίες της!

BREAKING: Chelsea have been handed a suspended one-year ban from signing first-team players, a nine-month ban from registering academy players and given a £10million fine from the Premier League relating to breaches of financial rules during Roman Abramovich's time as owner. pic.twitter.com/Xib4L978gR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 16, 2026

Ο Τοντ Μπόιλι και οι συνεργάτες του θα υπομείνουν τις κυρώσεις και θα τακτοποιήσουν τις οφειλές, αλλά όσο συμβαίνουν αυτά που βρίσκεται άραγε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς; Σίγουρα, όχι κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και ακόμα πιο σίγουρα, όχι στη Ρωσία.

Το όνομά του πλανάται πάνω από το Λονδίνο, όχι μόνο λόγω της σχέση του με την Τσέλσι, αλλά γιατί εκεί βρίσκονται οι έδρες των δύο «κολοσσών» που συμμετέχει: Της «Millhouse Capital», που είναι επενδυτική εταιρεία και της «Evraz», μιας πολυεθνικής εταιρείας κατασκευής και εξόρυξης χάλυβα.

Αν και ο Ρομάν Αμπράμοβιτς είχε θεωρηθεί πως βρισκόταν στον κλειστό κύκλο συνεργατών του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο ίδιος είχε αρνηθεί πως διατηρούν φιλική σχέση. Ακόμα κι αν διατηρούσαν (ή διατηρούν ακόμα) σίγουρα αυτή αναταράχθηκε πολλές φορές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Ο Αμπράμοβιτς και ως επιχειρηματίας και ως πολιτικός (υπήρξε Κυβερνήτης επαρχιών) είχε μεγαλώσει μέσα στο Κρεμλίνο. Κυριολεκτικά. Ήταν ο αγαπημένος του Μπόρις Γέλτσιν (πρόεδρος της Ρωσίας από το 1991 έως το 1999), αλλά από τη Μόσχα έχει μετακομίσει εδώ και χρόνια. Από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης.

Η περιουσία και η μυστική βίλα στην Τουρκία

Στην πραγματικότητα κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά χωρίς τη σημαντική πιθανότητα να υποστεί εγκαύματα πρώτου βαθμού για το που ακριβώς κατοικεί ο Ρομάν Αμπράμοβιτς τα τελευταία χρόνια.

Για την περιουσία του απάντησαν το τελευταίο τρίμηνο του 2025 οι οικονομικοί αναλυτές, αλλά για τον μόνιμο τόπο διαμονής του οι φήμες κυρίως είναι αυτές που… δείχνουν την Τουρκία.

Roman Abramovich’s lawyers issue warning to Sir Keir Starmer: £2.35bn Chelsea proceeds are “wholly” his and he is ready to fight confiscation efforts



Read more ⤵️https://t.co/2HcqQUeTPB pic.twitter.com/l6rck59J5K — Telegraph Sport (@TelegraphSport) March 9, 2026

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, η περιουσία του Αμπράμοβιτς, μετά τις κατασχέσεις και την μερική αποπληρωμή χρεών, μετά τους περιορισμούς της δράσης του λόγω του Ρωσοουκρανικού πολέμου, βρίσκεται μεταξύ των 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σύμφωνα με τον Forbes) και 8.05 δισεκατομμυρίων (σύμφωνα με Bloomberg Billionaires Index).

Κάποια στιγμή, τον Δεκέμβρη του 2025, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, απηύθυνε τελεσίγραφο στον πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που του έλεγε να παραιτηθεί από τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση της ομάδας. Η βρετανική κυβέρνηση μάλιστα, επειδή δυσκολευόταν να τον πείσει επιδίωξε μία προσωπική συνάντηση μαζί του.

Δεν υπήρξε ενημέρωση αν αυτή έγινε, αλλά η «Telegraph» υποστήριξε ότι από τις αρχές του 2025 ο Αμπράμοβιτς ζούσε σε ένα «χρυσό κλουβί» στην Τουρκία. Εκεί όπου «συνεχίζει να απολαμβάνει μια ζωή γεμάτη χλιδή» και ένα από τα γιοτ του βρίσκεται -σχεδόν μόνιμα- στον κόλπο της Νικομήδειας, στην ανατολική πλευρά της Θάλασσας του Μαρμαρά.

Roman Abramovich’s second superyacht Solaris, which raked a $790,000 fuel bill when it was tanked up, is now headed for repairs in Turkey’s İzmit Bay. Penned by the designer of Apple Watch, the 460-foot-long floating fortress is equipped with its own - https://t.co/udUQPJHwUZ pic.twitter.com/921guuAq3l — Luxurylaunches (@luxurylaunches) August 20, 2025

