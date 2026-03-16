Το «φάντασμα» του Αμπράμοβιτς στοιχειώνει ξανά την Τσέλσι - Νέες βαριές ποινές και πρόστιμα

Η σκιά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς παραμένει βαριά πάνω από το δυτικό Λονδίνο, καθώς η Τσέλσι βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες αυστηρές κυρώσεις από την Premier League.

Η έρευνα αποκάλυψε «κρυφές» πληρωμές σε παίκτες και ατζέντηδες μεταξύ 2011 και 2018, οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Ως αποτέλεσμα, ο σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10,75 εκατομμυρίων λιρών και μια «μεταγραφική ποινή» ενός έτους για την πρώτη ομάδα.

Επιπλέον, επιβλήθηκε άμεση απαγόρευση εννέα μηνών στις μεταγραφές παικτών ακαδημιών, από άλλες αγγλικές ομάδες. Η τωρινή ιδιοκτησία (Τοντ Μπόελι και BlueCo) προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ανασυγκρότηση και τα «κληρονομημένα» χρέη που παραμένουν ανοιχτά, έχοντας αποκαλύψει οικειοθελώς τα λάθη του παρελθόντος.

Η «μάχη» για τα χρήματα της πώλησης

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη ένταση για τις 2,5 δισεκατομμύρια λίρες από την πώληση της Τσέλσι το 2022. Τα χρήματα αυτά είναι «παγωμένα» σε τραπεζικό λογαριασμό, επειδή ο Αμπράμοβιτς έχει κυρώσεις λόγω της σχέσης του με το ρωσικό καθεστώς.

ΑΠΕ ΜΠΕ/Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πανηγυρίζει την κατάκτηση του Champions League το 2022.

Η βρετανική κυβέρνηση θέλει τα χρήματα να δοθούν για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως είχε υποσχεθεί ο Ρώσος επιχειρηματίας, αλλά ο πρώην πρόεδρος των «μπλε» και οι δικηγόροι του διαφωνούν.

🚨🚨| OFFICIAL: Chelsea have been 𝐅𝐈𝐍𝐄𝐃 £10.75M for breaching Premier League financial rules during Roman Abramovich’s ownership.



The club also received a 9-month academy transfer ban and a one-year first-team transfer ban, which is suspended for two years.



Ο Αμπράμοβιτς ισχυρίζεται ότι τα χρήματα του ανήκουν, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι αν δεν βρεθεί λύση άμεσα, θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για να πάρει τον έλεγχο των κεφαλαίων. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, καθώς εξετάζονται ακόμη και φήμες για «βρώμικο χρήμα» στην υπόθεση, κάνοντας το μέλλον των χρημάτων εντελώς αβέβαιο.