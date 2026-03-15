Στο στόχαστρο των αρχών ο Εντέν Αζάρ για παράνομη διαφήμιση στοιχημάτων

Ο παλαίμαχος Βέλγος αστέρας της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης, Εντέν Αζάρ, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά νομικά προβλήματα στην πατρίδα του.

Αιτία είναι η πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του ως «παγκόσμιος πρεσβευτής» της διαδικτυακής στοιχηματικής εταιρείας και καζίνο «Stake». Η Βελγική Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, καθώς η εν λόγω πλατφόρμα δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας στο Βέλγιο, γεγονός που καθιστά τις δραστηριότητές της παράνομες εντός της χώρας.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Eden Hazard just signed as ambassador for Stake. pic.twitter.com/M1P6FkzxVm — PitchsideHQ (@PitchSide_HQ) March 12, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το βελγικό «Het Laatste Nieuws», οι αρχές εξετάζουν αν οι προωθητικές ενέργειες του Αζάρ στοχεύουν το βελγικό κοινό, παραβιάζοντας την αυστηρή νομοθεσία περί διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί η πρόθεση προσέγγισης Βέλγων χρηστών, ο πρώην διεθνής άσος ενδέχεται να υποστεί νομικές συνέπειες. Αξίζει να σημειωθεί πως η «Stake» αποτελεί έναν «παίκτη» που χρησιμοποιεί συστηματικά τη φήμη μεγάλων ονομάτων του αθλητισμού για το marketing της, έχοντας στο δυναμικό της παλαιότερα και άλλους σταρ, όπως ο Σέρχιο Αγουέρο και ο Πατρίς Εβρά.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την αυξανόμενη τάση των ρυθμιστικών αρχών σε όλη την Ευρώπη να ελέγχουν αυστηρότερα τις συνεργασίες μεταξύ πρώην αθλητών και μη αδειοδοτημένων στοιχηματικών εταιρειών χώρο του αθλητισμού.