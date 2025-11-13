Νέο σκάνδαλο στοιχηματισμού: Παίκτες στη Ρουμανία πόνταραν χιλιάδες ευρώ κατά της ομάδας τους

Μετά την Τουρκία σκάνδαλο στοιχηματισμού πλήττει και το ρουμανικό ποδόσφαιρο, καθώς δημοσίευμα της ιστοσελίδας prosport αποκαλύπτει ότι τέσσερις ή πέντε ποδοσφαιριστές της νεοφώτιστης στην πρώτη κατηγορία, Μεταλογκλόμπους Βουκουρεστίου, βρίσκονται στο στόχαστρο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό.

Οι συγκεκριμένοι παίκτες φέρονται να πόνταραν δεκάδες χιλιάδες ευρώ εναντίον της ομάδας τους. Για να παρακάμψουν μάλιστα τους κανονισμούς, φέρεται να έπεισαν έναν υπάλληλο του συλλόγου να ανοίξει λογαριασμό, μέσω του οποίου πραγματοποιούσαν τα πονταρίσματα.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται έμπιστες πηγές, ο ασκός του αιόλου άνοιξε όταν παρατηρήθηκε ένα ποντάρισμα ύψους 10.000 ευρώ που είχε να κάνει με την αναμέτρηση της Μεταλογκλόμπους με την Οτελούλ Γκαλάτι. Συγκεκριμένα το ποσό αφορούσε την πρόβλεψη πως η γηπεδούχος ομάδα θα δεχόταν τρία ή περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που τελικά συνέβη, κινώντας τις υποψίες.

Η υπόθεση πλέον αναμένεται να κλιμακωθεί, καθώς το Τμήμα Ακεραιότητας της Ρουμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FRF) έχει ήδη ανοίξει φάκελο έρευνας. Παρά τις κατηγορίες, ο πρόεδρος της Μεταλογκλόμπους, Μάριους Μπουσά, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επισήμως για το σκάνδαλο.