Στοιχιματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Βαριές καμπάνες για 102 ποδοσφαιριστές

Η Τούρκικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) μετά από πολύμηνη έρευνα, ανακοίνωσε τις ποινές σε ποδοσφαιριστές που κατηγορούνται για παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε όταν περισσότεροι από 1.000 παίκτες από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες (Σούπερ Λιγκ, Α’, Β’ και Γ’) εξετάστηκαν και παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK).

Οι ποινές ήταν αρκετά βαριές καθώς 24 ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν με τρείς μήνες αποκλεισμό, 10 ποδοσφαιριστές με έξι μήνες αποκλεισμό, 5 ποδοσφαιριστές με εννέα μήνες και άλλοι 5 με δώδεκα μήνες αποκλεισμό.

Μεταξύ των τιμωρημένων ξεχωρίζουν τρεις ποδοσφαιριστές ομάδων της Σούπερ Λιγκ. Ο Έρεν Ελμαλί (Γαλατασαράι) και ο Τζελίλ Γιουκσέλ (Σάμσουνσπορ) τιμωρήθηκαν με 45 ημέρες αποκλεισμό έκαστος, ενώ ο Μετεχάν Μπαλτατζί (Γαλατασαράι) με 9 μήνες(!). Οι ποινές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των τουρκικών συλλόγων, προκαλώντας αναταραχή στο ήδη τεταμένο ποδοσφαιρικό τοπίο της χώρας.

Αναλυτικά οι ποινές της TFF.