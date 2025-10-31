Σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία: Βαριές «καμπάνες» σε 149 διαιτητές

Η ανακοίνωση της Τούρκικης Ομοσπονδίας έσκασε σαν «βόμβα» στο τούρκικο ποδόσφαιρο. Η πειθαρχική επιτροπή της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (TFF) επέβαλε ποινές που κυμαίνονται από οκτώ έως 12 μήνες, στους 149 από τους 152 διαιτητές που βρέθηκαν στο στόχαστρο για το σκάνδαλο σχοιχηματισμού. Από αυτούς που τιμωρήθηκαν, κανένας δεν είναι διεθνής, ενώ για τους άλλους τρείς διεξάγεται έρευνα, και μέσα σε αυτούς ο μόνος διεθνής, είναι δεύτερης κατηγορίας, και είναι ο Ζορμπάι Κουτσού.

Την Πέμπτη (30/10) ο επικεφαλής Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου δήλωσε: «Η διαιτησία είναι επάγγελμα τιμής. Όποιος αμαυρώνει αυτή την τιμή δεν θα συμμετάσχει ποτέ ξανά στο τουρκικό ποδόσφαιρο».

Το μεγάλο σκάνδαλο έγινε γνωστό τη Δευτέρα (27/10), με την Ομοσπονδία να το ανακοινώνει και μάλιστα να αναφέρει πως από τους 571 διαιτητές των επαγγελματικών κατηγοριών οι 371 έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες. Βέβαια από τους 371 διαιτητές οι 152 έχουν διαπιστωμένα παίξει στοίχημα με τους λογαριασμούς τους, καθώς υπάρχει κόσμος που δημιουργεί ένα λογαριασμό σε στοιχηματική απλά για να παρακολουθήσεις παιχνίδια.

Έχουν στοιχηματιστεί πάνω από 1.000 παιχνίδια από 42 διαιτητές, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιοι πόνταραν σε ένα ματς μια φορά, με τα περισσότερα πονταρίσματα να είναι για αγώνες εκτός Τουρκικών συνόρων. Επιπλέον είκοσι δύο από τους εμπλεκόμενους διαιτητές (επτά κύριοι διαιτητές και 15 βοηθοί διαιτητές) διαιτητεύουν στην πρώτη κατηγορία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι δέκα από τους διαιτητές που κατέγραψε η έρευνα της TFF τοποθέτησαν περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν μόνο από αυτούς να τοποθέτησε 18.227 στοιχήματα. Σαράντα δύο διαιτητές στοιχημάτισαν ο καθένας σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες, ανέφερε λεπτομερώς ο επικεφαλής του τουρκικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν διαιτητές που πόνταραν σε αγώνες που έχουν διαιτητεύσει.

Δείτε την λίστα των 149 διαιτητών και τις τιμωρίες τους εδώ.