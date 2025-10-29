Η αποβολή του Έσε αλλάζει το ποδόσφαιρο - Επαναστατικές αποφάσεις από IFAB για VAR και πλάγια άουτ

Η αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη δεν προκάλεσε μόνο αγανάκτηση στους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα ανώτερα κλιμάκια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο τρόπος με τον οποίο ο διαιτητής έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον άσο των Πειραιωτών, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από το VAR, ανέδειξε ένα σοβαρό κενό στους κανονισμούς.

Η IFAB, ο οργανισμός που καθορίζει τους νόμους του παιχνιδιού, εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να επιτραπεί η χρήση του VAR και στις περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας που οδηγεί σε αποβολή. Μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μπορούσε να επέμβει μόνο σε περιπτώσεις απευθείας κόκκινης, κάτι που έχει επανειλημμένα δημιουργήσει αδικίες σε κρίσιμα παιχνίδια. Εάν το νέο μέτρο εγκριθεί, θα πρόκειται για μία από τις πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του VAR από την ημέρα που αυτό εισήχθη.

Football’s lawmakers have discussed the possibility of extending the VAR reach to step in when an incorrect yellow card is given.



After the introduction of punishing a goalkeeper for holding the ball for more than eight seconds, which now results in a corner being awarded to the… pic.twitter.com/sckTcVgqE0 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 28, 2025

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και η πιθανότητα εφαρμογής χρονικών περιορισμών σε φάσεις όπως τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα, ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να αυξηθεί η ροή του παιχνιδιού.

Ήδη, μετά τον νέο κανόνα που τιμωρεί τους τερματοφύλακες αν κρατούν τη μπάλα πάνω από οκτώ δευτερόλεπτα, οι υπεύθυνοι εξετάζουν τρόπους για να αποφευχθεί η «σπατάλη χρόνου» και στις υπόλοιπες στημένες φάσεις.