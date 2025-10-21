Η βαθμολογία του Champions League μετά την «οδυνηρή» ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (6-1) από τη Μπαρτσελόνα για την 3ης αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Μοντζουίκ.

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων μετά την ήττα του Ολυμπιακού και την ισοπαλία της Πάφου κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

Η βαθμολογία:

Μπάγερν Μονάχου, 6β Ρεάλ Μαδρίτης, 6β Παρί, 6β Ιντερ, 6β Άρσεναλ, 6β Καραμπάγκ, 6β Ντόρτμουντ, 4β Μάντσεστερ Σίτι, 4β

---------------------------------- Τότεναμ, 4β Ατλέτικο Μαδρίτης, 3β Νιουκάστλ, 3β Μαρσέιγ, 3β Μπριζ, 3β Σπόρτινγκ, 3β Άιντραχτ Φρανκφούρτης, 3β Μπαρτσελόνα, 3β Λίβερπουλ, 3β Τσέλσι, 3β Νάπολι, 3β Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 3β Γαλατασαράι, 3β Αταλάντα, 3β Γιουνέντους, 2β Μπόντο/Γκλιμτ, 2β

--------------------------------

25. Λεβερκούζεν, 2β

26. Πάφος, 2β

27. Βιγιαρεάλ, 1β

28. Αϊντχόφεν, 1β

29. Κοπεγχάγη, 1β

30. Μονακό, 1β

31. Σλάβια Πράγας, 1β

32. Ολυμπιακός, 1β

33. Καϊράτ Αλμάτι, 1β

34. Μπενφίκα, 0β

35. Αθλέτικ Μπιλμπάο, 0β

36. Άγιαξ, 0β

Οι αγώνες και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος 0-0

Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν (21/10, 22:00)

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10, 22:00)

Νιούκαστλ – Μπενφίκα (21/10, 22:00)

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι (21/10, 22:00)

PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι (21/10, 22:00)

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ (21/10, 22:00)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ (21/10, 22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ (22/10, 19:45)

Γαλατάσαραϊ – Μπόντο Γκλιμτ (22/10, 19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους (22/10, 22:00)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ (22/10, 22:00)

Τσέλσι – Άγιαξ (22/10, 22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ (22/10, 22:00)

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας (22/10, 22:00)

Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ (22/10, 22:00)

Μονακό – Τότεναμ (22/10, 22:00)