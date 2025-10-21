Η βαθμολογία του Champions League μετά την «οδυνηρή» ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα
Δείτε πως διαμορφώθηκε η κατάταξη μετά την νίκη της Μπαρτσελόνα επί του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική του Champions League.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (6-1) από τη Μπαρτσελόνα για την 3ης αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Μοντζουίκ.
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων μετά την ήττα του Ολυμπιακού και την ισοπαλία της Πάφου κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.
Η βαθμολογία:
- Μπάγερν Μονάχου, 6β
- Ρεάλ Μαδρίτης, 6β
- Παρί, 6β
- Ιντερ, 6β
- Άρσεναλ, 6β
- Καραμπάγκ, 6β
- Ντόρτμουντ, 4β
- Μάντσεστερ Σίτι, 4β
----------------------------------
- Τότεναμ, 4β
- Ατλέτικο Μαδρίτης, 3β
- Νιουκάστλ, 3β
- Μαρσέιγ, 3β
- Μπριζ, 3β
- Σπόρτινγκ, 3β
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης, 3β
- Μπαρτσελόνα, 3β
- Λίβερπουλ, 3β
- Τσέλσι, 3β
- Νάπολι, 3β
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 3β
- Γαλατασαράι, 3β
- Αταλάντα, 3β
- Γιουνέντους, 2β
- Μπόντο/Γκλιμτ, 2β
--------------------------------
25. Λεβερκούζεν, 2β
26. Πάφος, 2β
27. Βιγιαρεάλ, 1β
28. Αϊντχόφεν, 1β
29. Κοπεγχάγη, 1β
30. Μονακό, 1β
31. Σλάβια Πράγας, 1β
32. Ολυμπιακός, 1β
33. Καϊράτ Αλμάτι, 1β
34. Μπενφίκα, 0β
35. Αθλέτικ Μπιλμπάο, 0β
36. Άγιαξ, 0β
Οι αγώνες και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1
Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος 0-0
Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν (21/10, 22:00)
Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10, 22:00)
Νιούκαστλ – Μπενφίκα (21/10, 22:00)
Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι (21/10, 22:00)
PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι (21/10, 22:00)
Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ (21/10, 22:00)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ (21/10, 22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ (22/10, 19:45)
Γαλατάσαραϊ – Μπόντο Γκλιμτ (22/10, 19:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους (22/10, 22:00)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ (22/10, 22:00)
Τσέλσι – Άγιαξ (22/10, 22:00)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ (22/10, 22:00)
Αταλάντα – Σλάβια Πράγας (22/10, 22:00)
Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ (22/10, 22:00)
Μονακό – Τότεναμ (22/10, 22:00)