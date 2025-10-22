Η ελληνική άμυνα που στάθηκε καλύτερα στη Βαρκελώνη αποτελεί «έκπληξη»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, τον «λύγισαν» τα διαιτητικά σφάλματα και γνώρισε την ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μοντζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Μπαρτσελόνα δεν χαρίζεται σε κανέναν, ειδικά μέσα στο... σπίτι της. Από τον ΠΑΟΚ του 1975 μέχρι τον Ολυμπιακό του 2025, κάθε ελληνική ομάδα που την επισκέφθηκε γνώρισε βαριές ήττες. Όλες, εκτός από μία.



Ο Πανιώνιος της σεζόν 2003/04 μπορεί να αποκλείστηκε νωρίς από το Κύπελλο UEFA, αλλά κράτησε κάτι που καμία άλλη ελληνική ομάδα δεν κατάφερε. Τη Μπαρτσελόνα στα μόλις δύο γκολ μέσα στην έδρα της. Μετά το 0-3 της Νέας Σμύρνης, οι «κυανέρυθροι» ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη χωρίς πίεση και παρουσίασαν καλό πρόσωπο.



Απέναντι σε ονόματα όπως Τσάβι, Κλάιφερτ,Σαβιόλα, Λουίς Ενρίκε και τον πιτσιρικά τότε, αλλά εξαιρετικά ταλαντούχο Κουαρέσμα, οι παίκτες του Πανιωνίου στάθηκαν αξιοπρεπώς, δεχόμενοι ένα γκολ από τον Κλάιφερτ στο 33’ και άλλο ένα από τον Λουίς Γκαρσία λίγο πριν το ημίχρονο. Το τελικό 2-0 ήταν απλώς μια τιμητική ήττα, μα στην πορεία αποδείχθηκε κάτι περισσότερο. Η καλύτερη αμυντική επίδοση ελληνικής ομάδας στη Βαρκελώνη κόντρα στην «Μπάρτσα» μέχρι σήμερα.





Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Μπαρτσελόνα υποδεχόμενη «Έλληνες»: